Αμαλία Κωστοπούλου: Σε πολυτελές γιοτ με τον σύζυγό της στη Σαρδηνία – Φωτογραφίες

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, επέλεξαν την Ιταλία για ένα μέρος των φετινών καλοκαιρινών διακοπών τους. Μάλιστα, μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μερικές από τις εικόνες που κράτησαν από το ταξίδι τους.

Μαζί με τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ, βρέθηκε αρχικά στη Σαρδηνία και συγκεκριμένα στην Costa Smeralda. Το ζευγάρι έκανε πολλές βόλτες και φυσικά πέρασαν πολύ χρόνο πάνω στο γιοτ, εξερευνώντας τις ακτές και τα καταγάλανα νερά της περιοχής.

Η Αμαλία Κωστοπούλου επίσης κοινοποίησε φωτογραφίες από μια βραδινή έξοδο στο Hotel Cala di Volpe, όπου το ζευγάρι δείπνησε απολαμβάνοντας το σκηνικό της Costa Smeralda. Στη συνέχεια, οι δυο τους βρέθηκαν στην Ίσκια, στον Κόλπο της Νάπολης. Εκεί φωτογραφήθηκαν σε διάφορα σημεία του νησιού, ενώ ανάμεσα στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν ήταν και εκείνο με φόντο το επιβλητικό Castello Aragonese.