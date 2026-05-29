Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Τώρα που είμαι ελεύθερη υπάρχει πιο πολύ φλερτ και περισσότερες προτάσεις»

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φαίνεται πως έχει γυρίσει οριστικά σελίδα στην προσωπική της ζωή μετά τον πρόσφατο χωρισμό της από τον Αλέξανδρο Λυκούδη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media αλλά και στις δημόσιες εμφανίσεις της, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 για τη νέα της καθημερινότητα.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, η ίδια παραδέχτηκε ότι το ενδιαφέρον από τους άνδρες έχει αυξηθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα που είναι single. Όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά, τώρα που είναι ελεύθερη υπάρχει πολύ περισσότερο φλερτ γύρω της, καθώς και πολλές νέες προτάσεις.

«Τώρα που ξέρουν ότι είμαι ελεύθερη με φλερτάρουν περισσότερο. Είναι καλό να σέβονται όταν υπάρχει μία σχέση και να κάνουν ένα βήμα πίσω. Σίγουρα τώρα που είμαι ελεύθερη υπάρχει περισσότερο φλερτ και περισσότερες προτάσεις. Δεν είναι ο πρώτος μου στόχος η τηλεόραση αλλά οι προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες σίγουρα, αν είναι κάτι καλό και επιθυμητό.

Δεν επιδιώκω να είμαι αψεγάδιαστη. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες έχουμε ατέλειες, αλλά ίσως και οι ατέλειες να είναι αυτές που πολλές φορές μας κάνουν μοναδικές και ξεχωριστές. Σίγουρα από μία γυναίκα τα θετικά σχόλια μετρούν πολύ παραπάνω και είναι πολύ πιο αντικειμενικά, ενώ από τους άντρες πολλές φορές λέγονται απλά για να ειπωθούν.

Η δουλειά του Influencer δεν είναι κάτι που το παντρεύεσαι και το κάνεις για πάντα, είναι κάτι που το κάνεις συνοδευτικά με όλα τα άλλα, οπότε είναι καλό να υπάρχουν και όλα τα άλλα», ανέφερε στις δηλώσεις της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Θυμίζουμε ότι η σχέση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με τον 27χρονο δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκούδη, γιο του γνωστού ποινικολόγου Χαράλαμπου Λυκούδη, ξεκίνησε το 2025 αλλά οδηγήθηκε σε οριστικό τέλος στις αρχές του 2026, έπειτα από περίπου έναν χρόνο κοινής πορείας.

Αν και το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους, οι πρώτες φήμες για κρίση εμφανίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2025. Η επιβεβαίωση της ρήξης ήρθε λίγο μετά, όταν ο Αλέξανδρος Λυκούδης απουσίασε από το λαμπερό ταξίδι γενεθλίων της influencer στο Ντουμπάι.

Η γνωστή influencer άφησε αιχμές για το τέλος της σχέσης τους, αναφέροντας ότι επέλεξε να απομακρύνει τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή της, ενώ προχώρησε σε unfollow και block στα social media.