Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: TikToker δεν την αναγνώρισε και εκείνη νευρίασε – «Δεν ξεκινάς καλά!» (vid)

Ένα κάπως αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι βρέθηκε στον Βόλο για να παρακολουθήσει τον αγώνα, όπου και την εντόπισε ο YouTuber MVPanos, ο οποίος τραβούσε πλάνα για το κανάλι του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο YouTuber πλησίασε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χωρίς να έχει ιδέα ποια είναι. Ο ίδιος παραδέχτηκε αμέσως πως δεν γνωρίζει το όνομά της, εξηγώντας ότι το περιεχόμενό του αφορά αποκλειστικά τον αθλητισμό και όχι τον χώρο του lifestyle.

Η αντίδρασή της ήταν αρκετά αιχμηρή, λέγοντας στον YouTuber ότι εκείνος δεν ξεκινάει ωραία. Μάλιστα, η ίδια θεώρησε πως από τη στιγμή που εκείνος δεν την αναγνώρισε, δεν θα έπρεπε καν να τη συμπεριλάβει στο βίντεο που τραβούσε για το κανάλι του.

Ο διάλογός τους που έγινε viral στο TikTok

MVP: Πώς σε λένε;

Α.Π: Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία

MVP: Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλήθεια σου λέω

Α.Π: Ε, τότε, δεν χρειάζεται να ανήκω σε αυτό το vlog

MVP: Εγώ αθλητικά βλέπω, δεν βλέπω πολύ lifestyle

Α.Π: Ε, αυτά τα λάθη κάνεις

MVP: Πώς το είδες το ματς;

Α.Π: Εξαιρετικό

MVP: Απλή, λιτή και απέριττη

Α.Π: Λακωνική

