Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: TikToker δεν την αναγνώρισε και εκείνη νευρίασε – «Δεν ξεκινάς καλά!» (vid)
Ο διάλογός τους που έγινε viral στα social media
Ένα κάπως αμήχανο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, με πρωταγωνίστρια την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η γνωστή influencer και πρώην παίκτρια ριάλιτι βρέθηκε στον Βόλο για να παρακολουθήσει τον αγώνα, όπου και την εντόπισε ο YouTuber MVPanos, ο οποίος τραβούσε πλάνα για το κανάλι του.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο YouTuber πλησίασε την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου χωρίς να έχει ιδέα ποια είναι. Ο ίδιος παραδέχτηκε αμέσως πως δεν γνωρίζει το όνομά της, εξηγώντας ότι το περιεχόμενό του αφορά αποκλειστικά τον αθλητισμό και όχι τον χώρο του lifestyle.
Η αντίδρασή της ήταν αρκετά αιχμηρή, λέγοντας στον YouTuber ότι εκείνος δεν ξεκινάει ωραία. Μάλιστα, η ίδια θεώρησε πως από τη στιγμή που εκείνος δεν την αναγνώρισε, δεν θα έπρεπε καν να τη συμπεριλάβει στο βίντεο που τραβούσε για το κανάλι του.
Ο διάλογός τους που έγινε viral στο TikTok
- MVP: Πώς σε λένε;
- Α.Π: Δεν ξεκινάς καλά, δεν μιλάς ωραία
- MVP: Δεν ξέρω πώς σε λένε, αλήθεια σου λέω
- Α.Π: Ε, τότε, δεν χρειάζεται να ανήκω σε αυτό το vlog
- MVP: Εγώ αθλητικά βλέπω, δεν βλέπω πολύ lifestyle
- Α.Π: Ε, αυτά τα λάθη κάνεις
- MVP: Πώς το είδες το ματς;
- Α.Π: Εξαιρετικό
- MVP: Απλή, λιτή και απέριττη
- Α.Π: Λακωνική
Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:
@mvpanosgr Link στο προφίλ για το full video 👌 #mvpanos ♬ original sound – SPAM LIKE = BLOCK
