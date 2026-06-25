Φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς – Έφτασαν σε σπίτια οι φλόγες

Βελτιωμένη καταγράφεται η εικόνα της πυρκαγιάς στην αποθήκη ξυλείας, στην περιοχή μεταξύ της Λοφούπολης και του Άγιου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο οι δυνάμεις που επιχειρούν έχουν ενισχυθεί περεταίρω, καθώς έχουν φτάσει τους 95 πυροσβέστες με 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Επίσης στο σημείο βρίσκονται 2 ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης. Στο σημείο βρίσκονται ήδη, ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο αντιπεριφεριεάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε παλέτες του εργοστασίου. Πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, και επεκτάθηκε και σε σπίτια.

Στις 15:33 το μεσημέρι σήμανε το 112 που προειδοποίησε τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο της πυροσβεστικής δυσχαιρένουν οι ισχυροί άνεμοι, ενώ δυσκολίες υπάρχουν και στην πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων, λόγω της στενότητας των δρόμων.