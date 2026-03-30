Akylas: «Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου – Επιστρέφω πιο δυνατός»
«Είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω καλύτερα»
Μία δύσκολη εβδομάδα είχε ο Akylas μετά το ταξίδι του στη Σκανδιναβία λόγω Eurovision, διότι γύρισε στην Ελλάδα με οξεία αμυγδαλίτιδα.
Ο Akylas, ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του μέσα από ένα νέο story στο Instagram, σημειώνοντας ότι σήμερα, Δευτέρα (30/03), νιώθει για πρώτη φορά καλύτερα.
«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο.
Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», ανέφερε στην ανάρτησή του ο νεαρός τραγουδιστής.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Akylas ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο όπου είχε ορό στο χέρι, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι δεν μπορούσε να μιλήσει, να φάει ή να πιει νερό.
👾🇬🇧Thank you so much for all your messages! I’ve been going through acute tonsillitis, which made it hard for me to speak, eat, and even drink water. Today I woke up feeling a bit better, and I truly wanted to say a big thank you again. You sent me so many messages and drawings, and it honestly made me smile. You’re here for me in both the good and the difficult moments, and I love you for that! 👾🇬🇷 Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματά σας! Περνάω μια οξεία αμυγδαλίτιδα που με εμπόδιζε να μιλήσω, να φάω, ακόμα και να πιω νερό. Σήμερα ξύπνησα κάπως καλύτερα και πραγματικά ήθελα να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μου στείλατε τόσα μηνύματα και ζωγραφιές, και αυτό με έκανε να χαμογελάω. Είστε εδώ και στα εύκολα και στα δύσκολα, και σας αγαπώ γι’ αυτό! 👾🧡👾🧡🥹🧡👾🧡👾 ♬ original sound – Akylas
