Akylas: «Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου – Επιστρέφω πιο δυνατός»

Μία δύσκολη εβδομάδα είχε ο Akylas μετά το ταξίδι του στη Σκανδιναβία λόγω Eurovision, διότι γύρισε στην Ελλάδα με οξεία αμυγδαλίτιδα.

Ο Akylas, ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision, ενημέρωσε τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του μέσα από ένα νέο story στο Instagram, σημειώνοντας ότι σήμερα, Δευτέρα (30/03), νιώθει για πρώτη φορά καλύτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο.

Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω», ανέφερε στην ανάρτησή του ο νεαρός τραγουδιστής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Akylas ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο όπου είχε ορό στο χέρι, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του ότι δεν μπορούσε να μιλήσει, να φάει ή να πιει νερό.