Ο Akylas βρίσκεται σε εντατικές προετοιμασίες για την εμφάνισή του στη Eurovision 2026, μοιράζοντας τον χρόνο του ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις για τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις. Κατά την επιστροφή του στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες, συνάντησε τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, στον οποίο μίλησε με ενθουσιασμό για την πορεία των προβών του.

Ο νεαρός καλλιτέχνης τόνισε πως η συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό εξελίσσεται εξαιρετικά, χαρακτηρίζοντας τον έμπειρο σκηνοθέτη εκπληκτικό και υπέροχο συνεργάτη.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως ανυπομονεί να μοιραστεί με το κοινό το τελικό αποτέλεσμα, υποσχόμενος κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τη σκηνή του διαγωνισμού.

Όλα όσα είπε ο Akylas

«Είμαστε 4η θέση στον ηιτελικό. Άμα βγούμε μετά και στον τελικό 12η θέση, θα είμαστε πολύ καλά. Ήμουνα και στο Sing for Greece 4η θέση και πήγαν όλα πολύ καλά.

Με τον Φωκά πάνε πάρα πολύ καλά οι πρόβες. Πάντα πάνε καλά με τον Φωκά οι πρόβες. Είναι εκπληκτικός, υπέροχος, και ανυπομονώ να δείτε τι έχουμε ετοιμάσει. Είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή τα θετικά σχόλια που κάνουν για μένα. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή.

Έχω δει αρκετές τέτοιες δηλώσεις και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι δίπλα μου και με στηρίζουνε, γιατί είναι κάτι δύσκολο αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω. Και έχω πολλά γύρω μου, έχω και τα αρνητικά σχόλια, οπότε το ότι υπάρχουν άνθρωποι που με στηρίζουνε, είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την ψυχολογία μου», αποκάλυψε ο Akylas.

H σειρά εμφάνισης των χωρών στους ημιτελικούς

Ανακοινώθηκε και επίσημα τις προηγούμενες μέρες η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στους δύο ημιτελικούς της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο Akylas, που εκπροσωπεί την Ελλάδα, θα διαγωνιστεί την Τρίτη 12 Μαΐου και θα ανέβει στη σκηνή στην 4η θέση.

Αντίστοιχα, η Αντιγόνη για την Κύπρο θα συμμετάσχει στον δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου. Η κυπριακή συμμετοχή θα παρουσιάσει το τραγούδι της στην 8η θέση της βραδιάς.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά 37 χώρες.

Από αυτές, οι 31 θα περάσουν από τη διαδικασία των δύο ημιτελικών, ενώ οι υπόλοιπες 6 (οι «Big Five» και η διοργανώτρια Αυστρία) έχουν εξασφαλίσει απευθείας τη θέση τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.