Akylas: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη στο Sing for Greece 2026 – «Αγάπησε τον εαυτό σου»

Η Ελλάδα βρήκε τον εκπρόσωπό της για τη Eurovision 2026 και το όνομα αυτού είναι ο Akylas. Μετά από μια καθηλωτική βραδιά στον εθνικό τελικό του «Sing For Greece», ο 27χρονος καλλιτέχνης επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί, συγκεντρώνοντας συνολικά 48 βαθμούς από το κοινό και τις επιτροπές και εξασφαλίζοντας έτσι το «χρυσό» εισιτήριο για τη Βιέννη.

Λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη του με το τραγούδι «Ferto», ο Akylas επέλεξε να επικοινωνήσει με τους χιλιάδες υποστηρικτές του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Τι έγραψε ο Akylas στο Instagram

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν συνέβησαν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενο, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου.

Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μάς έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είσαι πάντα περήφανος για αυτό που είσαι, γιατί έτσι γεννήθηκες. Αγάπησε τον εαυτό σου. Αγκάλιασε τον εαυτό σου ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου. Μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά» έγραψε στην ανάρτησή του.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση του Akyla: