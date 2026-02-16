Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;

Με μια εξαιρετική ερμηνεία του «Ferto», ο Akylas ξεσήκωσε το πλήθος που βρέθηκε στον τελικό του Eurovision – Sing for Greece 2026 και πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Βιέννη.

Η νίκη του στο Sing for Greece είναι ιδιαίτερα συγκινητική, καθώς το τραγούδι είναι αφιερωμένο στη μητέρα του και αποτελεί έναν φόρο τιμής στις θυσίες και τη στήριξη που έλαβε από την οικογένειά του στα δύσκολα χρόνια του στις Σέρρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό:

Πλέον, το ερώτημα που κυριαρχεί στις συζητήσεις των fans δεν είναι αν θα προκριθούμε, αλλά το αν μπορεί ο Akylas να κάνει την απόλυτη έκπληξη και να φέρει την Ελλάδα στην κορυφαία πεντάδα ή ακόμα και πιο ψηλά.

Όταν μιλάμε για «έκπληξη», δεν αναφερόμαστε απλώς σε μια αξιοπρεπή παρουσία, αλλά στην κατάκτηση μιας θέσης μέσα στην πρώτη 5άδα του κορυφαίου μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικό, καθώς οι στοιχηματικές εταιρείες ήδη «βλέπουν» τη χώρα μας στην 3η θέση των προγνωστικών. eurovisionworld.com

Αξίζει να αναφερθεί ότι η δυναμική του «Ferto» δεν βασίζεται μόνο στον viral χαρακτήρα του τραγουδιού, αλλά και στην αφοπλιστική αυθεντικότητα ενός queer καλλιτέχνη που τολμά να εκτεθεί χωρίς προκαταλήψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το «λουλουδένιο» και απελευθερωτικό προφίλ του Akyla, που κάποτε προκαλούσε αρνητικά σχόλια στο TikTok, είναι σήμερα το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI

Η Eurovision παραδοσιακά επιβραβεύει τα τραγούδια που έχουν βιωματικό βάθος και ξεχωριστή οπτική ταυτότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το «Ferto» είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει τον σύγχρονο ήχο με μια θεατρικότητα που λείπει από πολλές συμμετοχές και αν η σκηνική του παρουσία στη Βιέννη διατηρήσει αυτή την ενέργεια, τότε σίγουρα η εμφάνιση του Akyla θα γίνει ένα τεράστιο momentum.

Πλέον, το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί είναι ένα και το DEBATER ζητά τη γνώμη σας: Θα καταφέρει ο Akylas με το «Ferto» να βρεθεί στην πολυπόθητη πρώτη πεντάδα του τελικού της Eurovision 2026;