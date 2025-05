Ήταν 27 Ιουνίου 1993 όταν το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη έζησε μια από τις πιο ένδοξες στιγμές της συναυλιακής του ιστορίας. Οι Metallica, το θρυλικό συγκρότημα της metal, έδινε την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Nowhere Else to Roam», που υποστήριζε το τότε κυκλοφορημένο «Black Album».

Η «Nowhere Else to Roam» ήταν η τρίτη περιοδεία προς υποστήριξη του «Black Album» και αποτελούσε συνέχεια της «Wherever We May Roam» που είχε ξεκινήσει το 1991.

Για σχεδόν δύο ολόκληρα χρόνια, οι Metallica βρισκόντουσαν συνεχώς στον δρόμο, με ενδιάμεσες στάσεις και μια κοινή περιοδεία με τους Guns N’ Roses. Κάπου προς τα τέλη αυτής της εξαντλητικής περιοδείας, το συγκρότημα αποφάσισε να περάσει και από την Αθήνα.

Η σημασία της πρώτης αυτής εμφάνισης των Metallica για τα ελληνικά συναυλιακά δρώμενα είναι ανυπολόγιστη. Η τρέλα του κόσμου, η ανυπομονησία και ο ενθουσιασμός ήταν τέτοια που μόνο όσοι τα έζησαν μπορούν να τα περιγράψουν. Ποιες πανελλήνιες, ποιες εξεταστικές, ποιος νοιαζόταν για την τιμή του εισιτηρίου; Ήταν μια μοναδική ευκαιρία που κανείς δεν ήθελε να χάσει.

Μια αξέχαστη βραδιά στην Αθήνα

Τη συναυλία των Metallica άνοιξαν οι Έλληνες «Λευκή Συμφωνία» και οι διόλου ευκαταφρόνητοι «The Cult». Οι δύο μπάντες τίμησαν το όνομά τους και τον κόσμο που είχε κατακλύσει το γήπεδο, παίζοντας για τριάντα και πενήντα λεπτά αντίστοιχα.

Ωστόσο, ήταν από εκείνες τις βραδιές που και η “Δευτέρα Παρουσία” να ξεκινούσε, κανείς δεν θα έδινε σημασία. Ο κόσμος εκείνη τη μέρα άκουγε, έβλεπε και ήξερε μόνο Metallica.

Για περισσότερες από δύο ώρες, με τραγούδια από όλους τους δίσκους τους, έδωσαν μια παράσταση αντάξια της φήμης τους. Οπτικοακουστικό υλικό από εκείνη τη μακρινή βραδιά υπάρχει ελάχιστο – άλλες εποχές, άλλες συνθήκες. Αλλά τα μάτια της φαντασίας γεμίζουν τα κενά, και οι ανεξίτηλες αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά τη μαγεία εκείνης της πρώτης, ιστορικής συναυλίας.

Το κορυφαίο συγκρότημα του κόσμου, επιστρέφει στην Ελλάδα το 2026, 16 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας. Οι Metallica θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ την Παρασκευή 9 Μαΐου 2026.

