Φοιτητές έστησαν σκηνές έξω από το ΥΠΟΙΚ – Διαμαρτύρονται για το στεγαστικό και το αυξημένο κόστος διαβίωσης

Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιούν φοιτητές το μεσημέρι της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, οι φοιτητές έστησαν σκηνές, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

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Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμες φοιτητικές εστίες καλύπτουν μόλις το 4,8% των στεγαστικών αναγκών πανελλαδικά, ενώ στην Αθήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν, τα διαθέσιμα δωμάτια έχουν μειωθεί κατά τουλάχιστον 800 τα τελευταία έξι χρόνια. Παράλληλα, σημειώνουν ότι έξι από τα εννέα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτεύουσας δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες.