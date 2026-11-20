Σημαντική διεύρυνση κατά 2,5 δισ. ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου στα 9,4 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κατά κύριο λόγο την επιδείνωση του εμπορικού ελλείμματος καθώς και το έλλειμμα στο Ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Αντίθετα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε χάρη στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 9,7%.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών επιδεινώθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη την αύξηση των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,8% (3,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών κατά 10,2% (3,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,3% και οι αντίστοιχες εισαγωγές κατά 4,3% (4,5% και 2,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα). Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από τα λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων – (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό – αυξήθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 9,0 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού εμφάνισαν καθαρές ροές ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,3 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η διεύρυνση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων και, σε μικρότερο βαθμό, στην άνοδο κατά 992,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεων των κατοίκων αντανακλά πρωτίστως την άνοδο κατά 10,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, καθώς και την αύξηση κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων.