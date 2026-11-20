Η Ελλάδα, ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους από την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 78 δισεκατομμυρίων δολαρίων που επηρεάζονται άμεσα από τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Σύμφωνα με νέα έκθεση του UCL Energy Institute και του WWF Ελλάς, η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη έκθεση σε αυτού του είδους τους κινδύνους παγκοσμίως.

Η έκθεση, με τίτλο «Real economy consequences for Greece from success or failure of the Net-Zero Framework», εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την ελληνική ναυτιλία η υιοθέτηση ή η αποτυχία εφαρμογής του Πλαισίου Μηδενικών Εκπομπών (Net-Zero Framework – NZF), το οποίο διαμορφώνεται στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), με στόχο την απανθρακοποίηση της διεθνούς ναυτιλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία μιας ενιαίας παγκόσμιας συμφωνίας, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να περιορίσει τους επενδυτικούς κινδύνους, να ενισχύσει τη σταθερότητα της αγοράς και να αποτρέψει τη δημιουργία ενός κατακερματισμένου κανονιστικού πλαισίου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικούς κανόνες και απαιτήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, αυξάνοντας τα λειτουργικά κόστη, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό και δυσχεραίνοντας τις πράσινες επενδύσεις.

Στο επίκεντρο τα ελληνικά πλοία μεταφοράς ορυκτών καυσίμων

Η Ελλάδα ελέγχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας του εμπορικού στόλου, διατηρώντας ισχυρή παρουσία σε κατηγορίες πλοίων που εξυπηρετούν τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων, όπως τα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η συγκεκριμένη θέση καθιστά τον ελληνικό στόλο ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις αλλαγές που επιφέρει η ενεργειακή μετάβαση. Η σταδιακή μεταβολή της παγκόσμιας ζήτησης για ορυκτά καύσιμα ενδέχεται να επηρεάσει την αξία και την εμπορική προοπτική σημαντικού μέρους των ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση ενός ενιαίου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου διεθνούς πλαισίου, όπως το NZF, θα μπορούσε να προσφέρει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις μεγαλύτερη προβλεψιμότητα. Παράλληλα, θα διεύρυνε τις διαθέσιμες επιλογές συμμόρφωσης και θα διευκόλυνε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό επενδύσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές τεχνολογικές και εμπορικές αλλαγές.

Τι επισημαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης

Ο καθηγητής Ενέργειας και Μεταφορών στο UCL Energy Institute και συνδιευθυντής του Shipping and Oceans Research Group, Δρ. Tristan Smith, επισημαίνει ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες καλούνται ήδη να αντιμετωπίσουν αλλαγές στη ζήτηση για τα φορτία που μεταφέρουν τα πλοία τους.

Όπως αναφέρει, το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών του IMO προσφέρει την ευκαιρία η ενεργειακή μετάβαση της ίδιας της ναυτιλίας να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και λιγότερη πολυπλοκότητα, επιτρέποντας παράλληλα την εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών και εναλλακτικών διαδρομών προς την απανθρακοποίηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας, τονίζει ότι η ναυτιλία καλείται να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το NZF αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη παγκόσμια βάση για την απανθρακοποίηση του κλάδου, προσφέροντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Καραβέλλας υπογραμμίζει ακόμη ότι η Ελλάδα έχει περισσότερα να χάσει από την αβεβαιότητα και την καθυστέρηση σε σχέση με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα, επισημαίνοντας πως καλείται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινής διεθνούς λύσης.

Κρίσιμες αποφάσεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Η δημοσίευση της έκθεσης συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της διεθνούς ναυτιλίας και την εφαρμογή των κλιματικών στόχων του IMO. Στο επίκεντρο των διεθνών συζητήσεων βρίσκεται το Πλαίσιο Μηδενικών Εκπομπών, καθώς οι αποφάσεις για την υιοθέτησή του αναμένεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βασικό δίλημμα για τη ναυτιλία είναι αν η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί μέσα από ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα κανόνων ή μέσα από διαφορετικές περιφερειακές ρυθμίσεις, οι οποίες ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος και την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Για την Ελλάδα, που διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η ενεργειακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την περιβαλλοντική διάσταση της ναυτιλίας, αλλά και την αξία των επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική θέση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας στη διεθνή αγορά.