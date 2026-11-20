Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους άνω των 14,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του βασικού πυλώνα του NextGenerationEU, για την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «η Ελλάδα έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα 37 ορόσημα και τους 12 στόχους που προβλέπονται στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για το όγδοο αίτημα πληρωμής, καθώς και τα 106 ορόσημα και τους 17 στόχους που προβλέπονται στην αντίστοιχη απόφαση για το ένατο αίτημα πληρωμής».

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Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε το όγδοο και το ένατο -και τελευταία- αιτήματα πληρωμής, συνολικού ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση όλων των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο ελληνικό σχέδιο.

Όπως τονίζει η Κομισιόν, τα εμβληματικά μέτρα του όγδοου αιτήματος πληρωμής είναι η ενίσχυση του σιδηροδρομικού τομέα, ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην καθαρή ενέργεια, εκσυγχρονισμός της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης, βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτή στέγαση και κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.

Τέλος, τα εμβληματικά μέτρα του ένατου αιτήματος πληρωμής είναι ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης περισσότερων από 69 χιλιάδων κατοικιών, ψηφιοποίηση τουλάχιστον 1 δις. σελίδων από δημόσια αρχεία, ανακαίνιση 52 νοσοκομείων και 91 κέντρων υγείας, προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγειονομικής περίθαλψης και επέκταση, ανακατασκευή και αναβάθμιση των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα.