Ο CEO των McDonald’s δοκιμάζει το νέο «Big Arch» και γίνεται παγκόσμιο meme – Δείτε το viral βίντεο (vid)

Το νέο διαφημιστικό βίντεο των McDonald’s, που είχε ως στόχο να προωθήσει το νέο μπέργκερ «Big Arch», κατέληξε να γίνει η απόλυτη viral αποτυχία της χρονιάς. Πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο CEO της εταιρείας, Κρις Κεμπτσίνσκι, ο οποίος εμφανίζεται να δοκιμάζει το προϊόν με έναν τρόπο που οι χρήστες του διαδικτύου χαρακτήρισαν ως «αμήχανο», «αφύσικο» και «απολύτως cringe».

Η σκηνή που προκάλεσε το μεγαλύτερο κύμα σχολίων είναι η στιγμή που ο ισχυρός άνδρας του κολοσσού fast food παίρνει μια μικρή, σχεδόν φοβισμένη μπουκιά, δηλώνοντας με έναν μάλλον ξύλινο ενθουσιασμό πως πρόκειται για ένα «εξαιρετικό προϊόν».

Η επαναλαμβανόμενη χρήση της λέξης «προϊόν», αντί για κάτι πιο οικείο, καθώς και η ατάκα του «Θεέ μου, είναι τεράστιο, δεν ξέρω πώς να το προσεγγίσω», έδωσαν τροφή για ατελείωτο τρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο TikTok και στο Χ, τα βίντεο που σατιρίζουν τον Κρις Κεμπτσίνσκι έχουν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια προβολές.

Οι χρήστες σχολιάζουν καυστικά πως ο CEO μοιάζει σαν να μην έχει φάει ποτέ στη ζωή του μπέργκερ, με κάποιους να γράφουν χαρακτηριστικά ότι «η αύρα του φωνάζει σαλάτα κέιλ» και άλλοι πως δείχνει έτοιμος να κάνει εμετό μετά τη δοκιμή.

Δείτε το βίντεο που έχει γίνει viral:

Η αμηχανία αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ανταγωνιστές, οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση.

Η Wendy’s δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ο δικός της πρόεδρος απολαμβάνει ένα μπέργκερ με πραγματική όρεξη, αφήνοντας αιχμές ακόμα και για τις χαλασμένες μηχανές παγωτού των McDonald’s.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της Burger King εμφανίστηκε να τρώει ένα Whopper με άνεση, δείχνοντας πως εκείνοι απολαμβάνουν τα μπέργκερ τους χωρίς κανέναν δισταγμό.