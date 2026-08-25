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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη – Άνοδος 0,66% για τον Nasdaq

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων προσέφεραν στήριξη στις μετοχές.

Wall Street: Κλείσιμο με κέρδη – Άνοδος 0,66% για τον Nasdaq
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να κλείνουν σε θετικό έδαφος.

Στήριξη στην αγορά προσέφεραν η πτωτική πορεία των τιμών του πετρελαίου και η υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές ανέκαμψαν ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia.

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Ειδικότερα:

  • Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε κατά 160,24 μονάδες ή 0,30%, κλείνοντας στις 53.577,40 μονάδες.
  • Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 24,42 μονάδων ή 0,32% και διαμορφώθηκε στις 7.677,28 μονάδες.
  • Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε κέρδη 171,11 μονάδων ή 0,66%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 26.151,30 μονάδες.

Πτώση στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%, περιορίζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε στα 82,36 δολάρια το βαρέλι, ενώ το πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα 88,58 δολάρια το βαρέλι.

Πτωτικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, εξέλιξη που προσέφερε πρόσθετη στήριξη στις μετοχές, έπειτα από την πρόσφατη αναταραχή στην αγορά ομολόγων.

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