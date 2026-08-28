“Τουρισμός για όλους 2026”: Πότε θα ενεργοποιηθούν οι ψηφιακές κάρτες

Στην τελική ευθεία είναι οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027», μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

Η ενεργοποίηση των ψηφιακών καρτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να απολαύσουν διακοπές σε προσιτές τιμές.

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Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων, καθώς κατατέθηκαν συνολικά 1.156.017 αιτήσεις.

Από το σύνολο των αιτήσεων οι 819.976, ποσοστό 70,93%, αφορούν τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από 1.10.2026 έως και 30.4.2027 ενώ 336.041 αιτήσεις, ποσοστό 29,07%, αφορούν την υψηλή περίοδο, δηλαδή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των ψηφιακών καρτών έως και 30.9.2026 και από 1.5.2027 έως και 30.6.2027.

Η κλήρωση θα έχει δύο φάσεις για τους δικαιούχους.

Κληρωθέντες δικαιούχοι α’ φάσης

Για τους κληρωθέντες της α’ φάσης προβλέπονται τα εξής:

200 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης

300 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης ή 400 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης σε φυσικά πρόσωπα:

α) άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα

άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα β) έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω

έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω γ) συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025

συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025 400 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης ή 600 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης για ΑμεΑ από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Κληρωθέντες δικαιούχοι β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος.

Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

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Τι προσφέρει η ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς άμεση αποζημίωση των παρόχων

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) μέχρι και 30.6.2027 (για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα:

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