Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκτη ανοδική εβδομάδα – Κέρδη 9,51% και υψηλά 17 ετών

Με άνοδο 1,74% και κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών ολοκλήρωσε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες.

Στο διάστημα αυτό, ο Γενικός Δείκτης έχει συγκεντρώσει συνολικά κέρδη 9,51%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται κατά 26,37%.

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.679,97 μονάδες, έναντι 2.634,24 μονάδων την προηγούμενη Παρασκευή. Από τις αρχές Αυγούστου καταγράφει άνοδο 4,29%.

Στην τελική ευθεία η επιστροφή στις ανεπτυγμένες αγορές

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή της στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ο οίκος FTSE Russell αναμένεται να αναβαθμίσει επισήμως την ελληνική κεφαλαιαγορά σε καθεστώς «Ανεπτυγμένης Αγοράς».

Ο διεθνής οίκος δημοσίευσε την Παρασκευή τη νέα κατηγοριοποίηση των ελληνικών μετοχών που εντάσσονται στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών.

Σε αντίστοιχη κίνηση αναμένεται να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο και ο οίκος STOXX. Σύμφωνα με εκτίμηση της Morgan Stanley, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα μπορούσε να επιφέρει καθαρές παθητικές εισροές περίπου 700 εκατ. δολαρίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην πιθανή αναβάθμιση από τον MSCI, η οποία τοποθετείται χρονικά στον Μάιο του 2027. Οι δείκτες του MSCI, οι οποίοι συνδέονται με ενεργητικό περίπου 12 τρισ. δολαρίων, παρακολουθούνται από ορισμένους από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς οίκους.

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Η UBS διατηρεί σύσταση «buy» για τις τράπεζες

Το θετικό κλίμα ενισχύουν και οι νέες εκθέσεις για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

Η UBS διατηρεί τη σύσταση «buy» για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να διαθέτουν περιθώρια ανόδου, υποστηριζόμενες από την ισχυρή πιστωτική επέκταση και τις υψηλές αποδόσεις.

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Οι νέες τιμές-στόχοι της UBS διαμορφώνονται ως εξής:

Τράπεζα Πειραιώς: 12 ευρώ

12 ευρώ Εθνική Τράπεζα: 18,7 ευρώ

18,7 ευρώ Eurobank: 5,1 ευρώ

5,1 ευρώ Alpha Bank: 4,9 ευρώ

Κεντρικό στοιχείο του θετικού σεναρίου αποτελεί η πιστωτική επέκταση. Η UBS προβλέπει ότι τα ενήμερα επιχειρηματικά δάνεια θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 8% την περίοδο 2025–2028.

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Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι θα στηρίξει τα τραπεζικά έσοδα και θα αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων που προκάλεσε η υποχώρηση των επιτοκίων.

Παράλληλα, η UBS προβλέπει ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ρυθμό κοντά στο 2% ετησίως κατά τα επόμενα χρόνια.

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Άνοδος 36,53% για τον τραπεζικό δείκτη το 2026

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,79%, διευρύνοντας τα κέρδη του από τις αρχές του έτους στο 28,09%.

Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0,79%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται κατά 10,40%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 1,48% και από την αρχή του έτους καταγράφει άνοδο 36,53%.

Στα 1,228 δισ. ευρώ οι εβδομαδιαίες συναλλαγές

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις της εβδομάδας διαμορφώθηκε στα 1,228 δισ. ευρώ.

Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 245,661 εκατ. ευρώ, έναντι 220,453 εκατ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα.

Παρά την άνοδο των βασικών δεικτών, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 513 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 193,752 δισ. ευρώ. Από τις αρχές του έτους, πάντως, παραμένει αυξημένη κατά 47,49 δισ. ευρώ.