GTA 6: Εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία – Η Vice City στα καλύτερά της

Σε ένα από τα μεγαλύτερα trends της ημέρας έχει εξελιχθεί το GTA 6, μετά την παρουσίαση του εκτεταμένου βίντεο «An Extended Look» και τη δημοσίευση νέων εικόνων από τη Rockstar Games.

Το καινούργιο φωτογραφικό υλικό μεταφέρει τους παίκτες στον κόσμο της Vice City και αποκαλύπτει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από την πολυαναμενόμενη περιπέτεια των Jason και Lucia.

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Τα μοντέλα των δύο πρωταγωνιστών, ο φωτισμός, οι εκφράσεις των προσώπων και το επίπεδο λεπτομέρειας στο περιβάλλον δημιουργούν σε αρκετές περιπτώσεις την αίσθηση κινηματογραφικής παραγωγής.

Η Vice City γεμάτη ζωή και λεπτομέρειες

Οι εικόνες παρουσιάζουν διαφορετικές πλευρές της πόλης και της ευρύτερης πολιτείας της Leonida, από τους φωτισμένους δρόμους και τα νυχτερινά κέντρα μέχρι τις παραλίες, τα οχήματα και τις πιο σκοτεινές περιοχές του εγκληματικού κόσμου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι λεπτομέρειες στα ρούχα, στα μαλλιά και στις κινήσεις των χαρακτήρων, αλλά και η πυκνότητα του περιβάλλοντος γύρω τους.

Η Rockstar δείχνει να έχει επενδύσει σημαντικά στη δημιουργία ενός κόσμου που δεν θα είναι απλώς μεγάλος, αλλά θα δίνει την αίσθηση ότι εξελίσσεται διαρκώς και λειτουργεί ανεξάρτητα από τις κινήσεις του παίκτη.

Στο επίκεντρο Jason και Lucia

Οι νέες εικόνες εστιάζουν κυρίως στους Jason Duval και Lucia Caminos, το ζευγάρι που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του παιχνιδιού, μία φαινομενικά εύκολη ληστεία πηγαίνει στραβά και οι δύο πρωταγωνιστές βρίσκονται μπλεγμένοι σε μία εγκληματική συνωμοσία που εκτείνεται σε ολόκληρη τη Leonida.

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Για να καταφέρουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να στηριχθούν ο ένας στον άλλον περισσότερο από ποτέ.

Το «An Extended Look» του GTA 6

Η δημοσίευση των εικόνων ακολούθησε την παρουσίαση του «Grand Theft Auto VI: An Extended Look», ενός βίντεο διάρκειας περίπου 26 λεπτών που προσφέρει την πληρέστερη μέχρι σήμερα ματιά στο νέο παιχνίδι.

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Στα πλάνα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, αστυνομικές καταδιώξεις, ανταλλαγές πυροβολισμών, ληστείες, οδήγηση σκαφών, καταδύσεις και διαφορετικές δραστηριότητες στον ανοικτό κόσμο.

Το υλικό εστιάζει, πάντως, σε μεγάλο βαθμό στην ατμόσφαιρα, στους πρωταγωνιστές και στην κινηματογραφική παρουσίαση της ιστορίας, χωρίς να αποκαλύπτει όλα τα στοιχεία του gameplay.

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Πότε κυκλοφορεί το GTA 6

Το Grand Theft Auto VI έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου 2026 για PlayStation 5 και Xbox Series X|S.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για υπολογιστές.

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Η Rockstar διαθέτει στην επίσημη ιστοσελίδα του GTA 6 ολόκληρη τη συλλογή με τα στιγμιότυπα και το υπόλοιπο υλικό του παιχνιδιού.

Δείτε τις νέες εικόνες: Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Πηγή φωτογραφιών: Rockstar Games