Σούπερ μάρκετ: Τζίρος 16,2 δισ. ευρώ, αλλά τα κέρδη συρρικνώνονται – Ποιοι είναι οι μεγάλοι «παίκτες»

Μεγαλύτερο τζίρο αλλά μικρότερα κέρδη καταγράφει η αγορά των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, καθώς η αύξηση του λειτουργικού κόστους απορροφά σημαντικό μέρος των εσόδων. Παρά τις πωλήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ, το καθαρό περιθώριο κέρδους του κλάδου περιορίζεται μόλις στο 1,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025.

Η εικόνα που προκύπτει από τα δεδομένα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), της NielsenIQ και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) αναδεικνύει τις αντιφάσεις της οργανωμένης λιανικής τροφίμων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη μία πλευρά, η καταναλωτική δαπάνη αυξάνεται και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν. Από την άλλη, η μισθοδοσία, η ενέργεια, τα ενοίκια και οι μεταφορές περιορίζουν την τελική κερδοφορία.

Στα 16,2 δισ. ευρώ η καταναλωτική δαπάνη – Πόσα μένουν στα σούπερ μάρκετ

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη στα σούπερ μάρκετ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στα 16,2 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 15,15 δισ. ευρώ το 2024 και 14,515 δισ. ευρώ το 2023.

Οι πωλήσεις χωρίς ΦΠΑ έφτασαν τα 13,967 δισ. ευρώ το 2025, από 13,061 δισ. ευρώ το 2024 και 12,512 δισ. ευρώ το 2023.

Μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή, η αγορά αύξησε τις καθαρές πωλήσεις της κατά περίπου 1,46 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων κατευθύνεται στην αγορά προϊόντων από τους προμηθευτές, με τις σχετικές δαπάνες να ανέρχονται σε 10,22 δισ. ευρώ το 2025.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παραμένει στο 26,8%, πριν αφαιρεθούν τα λειτουργικά έξοδα, οι τόκοι και οι φόροι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μισθοδοσία, ενέργεια και ενοίκια πιέζουν τα κέρδη

Το συνολικό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων αυξήθηκε στα 3,55 δισ. ευρώ το 2025, από 3,12 δισ. ευρώ το 2023.

Η μισθοδοσία αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη, φτάνοντας τα 2,222 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, οι βασικές λειτουργικές δαπάνες του κλάδου για το 2025 διαμορφώθηκαν ως εξής:

Μισθοδοσία: 2,222 δισ. ευρώ.

2,222 δισ. ευρώ. Ενέργεια: 241 εκατ. ευρώ.

241 εκατ. ευρώ. Ενοίκια: 227 εκατ. ευρώ.

227 εκατ. ευρώ. Logistics: 202 εκατ. ευρώ.

202 εκατ. ευρώ. Τραπεζικοί τόκοι: 160 εκατ. ευρώ.

160 εκατ. ευρώ. Προμήθειες καρτών: 61 εκατ. ευρώ.

61 εκατ. ευρώ. Δημοτικά τέλη: 31 εκατ. ευρώ.

31 εκατ. ευρώ. Λοιπά έξοδα: 405 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση των δημοτικών τελών, τα οποία από 14 εκατ. ευρώ το 2023 έφτασαν τα 31 εκατ. ευρώ το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθαρά κέρδη μόλις 154 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις σχεδόν 14 δισ.

Παρά τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών, η τελική κερδοφορία του κλάδου ακολουθεί αντίθετη πορεία.

Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 197 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 215 εκατ. ευρώ το 2024 και 230 εκατ. ευρώ το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα μετά τη φορολογία.

Τα καθαρά κέρδη της αγοράς εκτιμώνται σε 154 εκατ. ευρώ το 2025, από 168 εκατ. ευρώ το 2024 και 179 εκατ. ευρώ το 2023.

Το καθαρό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 1,10%, έναντι 1,28% το 2024 και 1,43% το 2023.

Ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, επισημαίνει ότι διεθνώς θεωρείται πως ο κλάδος χρειάζεται κερδοφορία άνω του 3% για να είναι βιώσιμος.

Όπως αναφέρει, η ελληνική αγορά βρίσκεται σημαντικά χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο, εξαιτίας του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του πληθωρισμού και του υψηλού λειτουργικού κόστους.

Επενδύσεις 450 εκατ. ευρώ με αυξημένη εξάρτηση από τον δανεισμό

Παρά τη συρρίκνωση της κερδοφορίας, οι αλυσίδες συνεχίζουν να επενδύουν σε καταστήματα, νέες τεχνολογίες, υποδομές logistics και πράσινη μετάβαση.

Οι επενδύσεις εκτιμώνται στα 450 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 400 εκατ. ευρώ το 2024 και 592 εκατ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Πεταλά, η περιορισμένη κερδοφορία αναγκάζει τις επιχειρήσεις να στρέφονται περισσότερο στον τραπεζικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Σκλαβενίτης: Τζίρος 6,13 δισ. ευρώ και σχεδόν 100 εκατ. καθαρά κέρδη

Ο όμιλος Σκλαβενίτης διατήρησε την ισχυρή θέση του στην ελληνική αγορά, καταγράφοντας αύξηση του κύκλου εργασιών στα 6,13 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 5,56 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 99,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,6% του κύκλου εργασιών.

Στα τέλη του 2025 ο όμιλος διέθετε 542 καταστήματα και απασχολούσε 42.415 εργαζομένους.

Ο ημερήσιος μέσος όρος πελατών αυξήθηκε στους 776.000, από 712.000 το 2024.

Ειδικότερα, η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης κατέγραψε πωλήσεις 5,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 95,9 εκατ. ευρώ.

Lidl: Ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης σύμφωνα με τη διοίκησή της

Η Lidl Ελλάς, λόγω της εταιρικής της μορφής, δεν δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκησή της, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων στη χώρα βάσει κύκλου εργασιών.

ΑΒ Βασιλόπουλος: Πωλήσεις 2 δισ. ευρώ αλλά ζημιές 25 εκατ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος κατέγραψε κύκλο εργασιών 2 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 1,94 δισ. ευρώ το 2024.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, η εταιρεία εμφάνισε καθαρές ζημιές περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε στο 24,6%, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 27,3 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025, το δίκτυο αριθμούσε 659 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων εταιρικών, franchise και σημείων χονδρικής.

My Market και Metro Cash & Carry: Πωλήσεις 1,67 δισ. ευρώ

Ο όμιλος Metro ΑΕΒΕ, στον οποίο ανήκουν τα My Market και τα Metro Cash & Carry, κατέγραψε καθαρές πωλήσεις 1,67 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 3%.

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 14,7%, φτάνοντας τα 26,5 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, τα EBITDA υποχώρησαν στα 70,1 εκατ. ευρώ, από 73,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζομένους, με το συνολικό κόστος αμοιβών και παροχών να φτάνει τα 242,3 εκατ. ευρώ.

Μασούτης: Τζίρος 1,2 δισ. ευρώ και αυξημένα καθαρά κέρδη

Η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Δ. Μασούτης εμφάνισε κύκλο εργασιών 1,202 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,41% σε σύγκριση με το 2024.

Τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 19,1%, στα 10,8 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA του ομίλου παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά, στα 72,4 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025 η αλυσίδα διέθετε 382 καταστήματα, εκ των οποίων 346 λιανικής, 15 Grand και 21 Cash & Carry.

Η επόμενη πρόκληση για την αγορά

Τα οικονομικά στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται σε επίπεδο πωλήσεων, αλλά δυσκολεύεται να μετατρέψει την ανάπτυξη αυτή σε μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.

Το υψηλό λειτουργικό κόστος, οι επενδυτικές ανάγκες και η πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών διαμορφώνουν ένα απαιτητικό περιβάλλον για τις αλυσίδες.

Το κρίσιμο ζητούμενο για τα σούπερ μάρκετ δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά η διατήρηση της κερδοφορίας τους χωρίς να επιβαρύνεται περαιτέρω ο καταναλωτής.