Η καθημερινότητα δεν λειτουργεί πάντα βάσει ωραρίου. Μια παρέα μπορεί να αποφασίσει αυθόρμητα να συνεχίσει τη βραδιά στο σπίτι, ένα τραπέζι να προκύψει την τελευταία στιγμή ή ένα βασικό προϊόν να τελειώσει ακριβώς όταν δεν το περιμένεις. Και κάπως έτσι, μια απλή ανάγκη μπορεί να προκύψει την ώρα που τα περισσότερα καταστήματα έχουν ήδη κλείσει.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι βραδινές ώρες και οι Κυριακές αποτελούν σταθερά περιόδους αυξημένης ζήτησης στο efood. Οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα και λύσεις ακριβώς τις στιγμές που οι παραδοσιακές επιλογές αγοράς είναι πιο περιορισμένες. Η ανάγκη, άλλωστε, δεν σταματά επειδή τελείωσε το ωράριο λειτουργίας ενός καταστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, τότε είναι που γίνεται ακόμη πιο έντονη.

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Όταν η ανάγκη προκύπτει αφού έχουν κλείσει τα καταστήματα

Για πολλά χρόνια, το ωράριο των φυσικών καταστημάτων λειτουργούσε ως ένα δεδομένο που καθόριζε και το πότε μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια αγορά. Αν κάτι έλειπε από το σπίτι το βράδυ ή την Κυριακή, η λύση ήταν συχνά απλή: να περιμένει μέχρι την επόμενη ημέρα.

Η εξάπλωση των ψηφιακών αγορών και του quick commerce αλλάζει σταδιακά αυτή τη συνθήκη. Η αγορά μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί τη στιγμή που προκύπτει η ανάγκη, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση και, κυρίως, χωρίς να χρειάζεται αυτή η ανάγκη να μεταφερθεί χρονικά για την επόμενη ημέρα.

Έτσι, το «θα το πάρω αύριο» έχει γίνει «το χρειάζομαι τώρα». Και αυτή η αλλαγή δεν αφορά μόνο την ταχύτητα της παράδοσης. Αφορά πρώτα απ’ όλα τη διαθεσιμότητα και την ευελιξία, τη δυνατότητα να έχει ο καταναλωτής πρόσβαση σε προϊόντα όταν πραγματικά τα χρειάζεται.

Κυριακή βράδυ, μια παρέα στο σπίτι και ένα καλάθι της τελευταίας στιγμής

Η Κυριακή αποτελεί ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για ανάγκες της τελευταίας στιγμής. Είναι η ημέρα που το πρόγραμμα αλλάζει, οι έξοδοι και οι υποχρεώσεις έχουν διαφορετικό ρυθμό και συχνά δημιουργούνται ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί.

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Ένα τραπέζι στο σπίτι μπορεί να χρειάζεται κάτι επιπλέον. Μια παρέα μπορεί να αποφασίσει να μείνει για ακόμη ένα ποτό και να χρειαστούν snacks ή αναψυκτικά. Κάποιο βασικό προϊόν του σπιτιού μπορεί απλώς να έχει τελειώσει. Πρόκειται για μικρές ανάγκες, οι οποίες όμως δεν μπορούν πάντα να περιμένουν μέχρι τη Δευτέρα.

Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές το quick commerce αποκτά διαφορετική αξία. Δεν λειτουργεί απλώς ως ένας πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις μια αγορά, αλλά ως ένας τρόπος να καλύπτεις μια ανάγκη τη στιγμή που προκύπτει, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις μέχρι την επόμενη ημέρα.

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Τι βρίσκεις στο efood market όταν τα καταστήματα έχουν κλείσει

Στο efood market, η λογική αυτή μεταφράζεται σε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας. Από snacks, αναψυκτικά και προϊόντα για το τραπέζι, μέχρι είδη προσωπικής φροντίδας, βασικά προϊόντα για το σπίτι, αλλά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι επιλογές καλύπτουν πλέον πολύ περισσότερες από τις ανάγκες μιας αγοράς της τελευταίας στιγμής.

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Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα efood markets στο κέντρο της Αθήνας και σε κεντρικές συνοικίες στα προάστια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης παραμένουν ανοιχτά μέχρι τις 00:30, προσφέροντας τη δυνατότητα παραγγελίας ακόμη και σε ώρες που οι περισσότερες παραδοσιακές επιλογές δεν είναι διαθέσιμες. Η αξία αυτής της δυνατότητας γίνεται πιο εμφανής ακριβώς στις «δύσκολες» ώρες. Όχι όταν όλα λειτουργούν κανονικά, αλλά όταν κάποιος χρειάζεται κάτι αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί ή μέσα στην Κυριακή και δεν θέλει να περιμένει μέχρι την επόμενη ημέρα.

Από το ωράριο των καταστημάτων στο ωράριο της καθημερινότητας

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Η αλλαγή που φέρνει το quick commerce είναι, τελικά, μεγαλύτερη από την ταχύτητα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη διαθεσιμότητα. Όταν η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα, ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να προσαρμόζει τόσο αυστηρά το πρόγραμμά του στο ωράριο των καταστημάτων.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμη. Οι ανάγκες δεν εμφανίζονται απαραίτητα το πρωί ή μέσα στο ωράριο λειτουργίας ενός supermarket. Μπορούν να προκύψουν μετά τη δουλειά, αργά το βράδυ, μέσα σε μια Κυριακή ή ακόμη και σε μια στιγμή που κανείς δεν είχε προγραμματίσει να κάνει αγορές.

Γι’ αυτό και η ευκολία στις ψηφιακές αγορές αποκτά πλέον περισσότερες διαστάσεις. Είναι η ταχύτητα, αλλά είναι και η διαθεσιμότητα, η αμεσότητα και η δυνατότητα να καλύπτεις μια ανάγκη χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις την «κατάλληλη» ώρα.

Το efood market εντάσσεται σε αυτή τη νέα λογική του quick commerce: όχι απλώς να φέρνει τα προϊόντα πιο γρήγορα, αλλά να τα φέρνει όταν τα χρειάζεσαι. Γιατί στην πραγματική ζωή, οι ανάγκες δεν κοιτούν το ρολόι και, πλέον, ούτε οι αγορές χρειάζεται να το κάνουν.