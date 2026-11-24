«Πράσινο φως» στο σχέδιο του ελληνικού προϋπολογισμού για το 2027 δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κρίνοντας ότι η δημοσιονομική πολιτική της Ελλάδας συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Η Κομισιόν δεν ζητά από την Αθήνα να λάβει πρόσθετα διορθωτικά μέτρα και καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει τον προϋπολογισμό όπως έχει προγραμματιστεί.

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Ταυτόχρονα, όμως, εμφανίζεται αισθητά πιο συγκρατημένη από το οικονομικό επιτελείο ως προς την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την πορεία των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στα οκτώ από τα 17 συμβατά σχέδια η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια προϋπολογισμού που υπέβαλαν 17 κράτη-μέλη της ευρωζώνης και έκρινε ότι μόλις οκτώ συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η Ελλάδα, η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία.

Για τις συγκεκριμένες χώρες, η Κομισιόν εισηγείται την εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής του 2027 όπως έχει σχεδιαστεί, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

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Στο 1,5% κατεβάζει την ανάπτυξη η Κομισιόν

Η σημαντικότερη απόκλιση μεταξύ Βρυξελλών και Αθήνας εντοπίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

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Για το 2027, η ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίζει τον πήχη στο 1,5%. Για το 2026, η Κομισιόν εκτιμά ανάπτυξη 1,8%, έναντι 2% που προβλέπει η Αθήνα.

Η απόσταση των εκτιμήσεων αποδίδεται κυρίως στις διαφορετικές παραδοχές για:

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Την πορεία των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης.

Την εξέλιξη του πληθωρισμού και της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η σταδιακή ολοκλήρωση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης θα επιβραδύνει την επενδυτική δραστηριότητα από το 2027.

Στο 3,2% ο πληθωρισμός το 2027

Σημαντική είναι η απόκλιση και στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό.

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Η Κομισιόν προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 3,2% το 2027, έναντι 2,4% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση.

Η υψηλότερη ευρωπαϊκή πρόβλεψη αποδίδεται στη μεγαλύτερη αύξηση και τη βραδύτερη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και στην επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στις υπηρεσίες.

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Οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι η ενεργειακή ακρίβεια θα συνεχίσει να μεταφέρεται στο κόστος προϊόντων και υπηρεσιών, διατηρώντας τις ανατιμήσεις σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ευνοϊκότερες οι προβλέψεις για το δημοσιονομικό πλεόνασμα

Στο δημοσιονομικό σκέλος, αντίθετα, οι προβλέψεις της Κομισιόν είναι ευνοϊκότερες από εκείνες της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης:

0,9% του ΑΕΠ για το 2026, έναντι 0,6% της ελληνικής πρόβλεψης.

0,7% του ΑΕΠ για το 2027, έναντι 0,3% που προβλέπει η Αθήνα.

Παράλληλα, εκτιμά ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,7% του ΑΕΠ το 2027.

Στο 130,7% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος

Η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους αναμένεται να συνεχιστεί, σύμφωνα με την Κομισιόν.

Το χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει:

Στο 135,7% του ΑΕΠ στα τέλη του 2026.

Στο 130,7% του ΑΕΠ στα τέλη του 2027.

Στο 126,6% του ΑΕΠ το 2028.

Το ελληνικό σχέδιο προϋπολογισμού που αξιολογήθηκε από την Επιτροπή τοποθετούσε το χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ για το 2027, έχοντας συνυπολογίσει και πρόσθετη πρόωρη αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ύψους 3,4 δισ. ευρώ.

Ποια μέτρα κοστίζουν 0,6% του ΑΕΠ

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, τα νέα δημοσιονομικά μέτρα του προϋπολογισμού έχουν πρόσθετο καθαρό κόστος περίπου 0,6% του ΑΕΠ για το 2027.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες από τον Απρίλιο του 2027.

Οι ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Οι αυξήσεις στους μισθούς του Δημοσίου και στις συντάξεις.

Η ενίσχυση των παροχών προς συνταξιούχους και άτομα με αναπηρία.

Η καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους.

Η προειδοποίηση για τα ενεργειακά μέτρα

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων στήριξης για την ενεργειακή κρίση υπολογίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 0,1% για το 2027.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη παράτασή τους, χωρίς να συνοδευτεί από αντισταθμιστικές παρεμβάσεις, θα αυξήσει τις καθαρές δαπάνες και θα περιορίσει το δημοσιονομικό πλεόνασμα.

Υπογραμμίζει, επομένως, ότι οι ενεργειακές επιδοτήσεις πρέπει να παραμείνουν προσωρινές και στοχευμένες, με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Η ρήτρα διαφυγής για άμυνα και ενεργειακή ασφάλεια

Καθοριστική για τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας ήταν η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η οποία επιτρέπει την υπέρβαση των συμφωνημένων ορίων δαπανών για την άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Η Ελλάδα απέκτησε το 2025 πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, ενώ τον Οκτώβριο του 2026 η ευελιξία επεκτάθηκε και σε επιλέξιμες επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται έργα αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσίφωνες, ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, αλλά και σιδηροδρομικές υποδομές.

Η ευελιξία για τα ενεργειακά μέτρα περιορίζεται στο 0,3% του ΑΕΠ ανά έτος και στο 0,6% σωρευτικά έως το τέλος του 2028, ενώ η συνολική απόκλιση για άμυνα και ενέργεια δεν μπορεί να υπερβεί το 1,5% του ΑΕΠ.

Χάρη σε αυτή τη ρήτρα, η προβλεπόμενη αύξηση των καθαρών δημόσιων δαπανών κατά 3,8% το 2027, έναντι συμφωνημένου ορίου 3,1%, δεν οδηγεί την Ελλάδα σε καθεστώς δημοσιονομικής απόκλισης.

Το μήνυμα της Κομισιόν προς την Αθήνα

Η τελική εικόνα για την Ελλάδα είναι θετική: ο προϋπολογισμός του 2027 συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και δεν απαιτούνται πρόσθετα διορθωτικά μέτρα.

Η Κομισιόν, ωστόσο, ζητά συνετή δημοσιονομική πολιτική και αξιόπιστο σχεδιασμό, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς μπορεί να επιβαρύνει το κόστος αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους.