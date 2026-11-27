Έφτασαν το πρωί της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης».

Η υπόθεση αφορά τα πολυκέντρα ανακύκλωσης που έχουν τοποθετηθεί τα τελευταία χρόνια σε περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2025, ενώ πριν από περίπου έξι μήνες είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

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Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συλληφθέντων, των εμπλεκόμενων εταιρειών και λοιπών προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Πρόκειται για διαδικασία που εφαρμόζεται συστηματικά σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, προκειμένου να ελεγχθεί η διαδρομή του χρήματος και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Εντός της ημέρας αναμένεται η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων. Εφόσον οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Ευρωπαίο ανακριτή, ο οποίος εδρεύει στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και θα αναλάβει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Σε ανακοίνωσή του, εμπλεκόμενος που αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται,υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει καμία παράνομη πράξη και εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορίες θα καταρρεύσουν.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση για τη διαχείριση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση.