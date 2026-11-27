Βεατρίκη Βίνος – Σύμβουλος ακινήτων & ψηφιακή δημιουργός

Από 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει ο τρόπος που οι δήμοι χρεώνουν τα ακίνητα. Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α’ 103/29.06.2026) και αντικαθιστά δύο γνωστές χρεώσεις. Εδώ θα βρεις τα βασικά, με απλά λόγια.

Τι αντικαθίσταται

Το ΤΤΑ αντικαθιστά:

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