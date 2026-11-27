Νέα χρέωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το 2027 – Οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν μέρος του ρεύματος στους ενοικιαστές
Τι αλλάζει από 1η Ιανουαρίου
Βεατρίκη Βίνος – Σύμβουλος ακινήτων & ψηφιακή δημιουργός
Από 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει ο τρόπος που οι δήμοι χρεώνουν τα ακίνητα. Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α’ 103/29.06.2026) και αντικαθιστά δύο γνωστές χρεώσεις. Εδώ θα βρεις τα βασικά, με απλά λόγια.
Τι αντικαθίσταται
Το ΤΤΑ αντικαθιστά:
- το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
- το Τέλος Χαρακτηρισμού και Ηλεκτροδότησης (ΦΗΧ)
Και τα δύο ισχύουν κανονικά μέχρι 31/12/2026.
Σε ποια ακίνητα αφορά
Σύμφωνα με τις διατάξεις όπως έχουν δημοσιευτεί, αφορά ακίνητα εντός της περιφέρειας του κάθε δήμου. Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα υπό κατασκευή, διατηρητέα κτίρια και μνημεία (δες παρακάτω).
Πώς υπολογίζεται
- Ο συντελεστής κυμαίνεται από 0,30‰ έως 0,70‰ και ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο κάθε δήμου. Άρα η χρέωση μπορεί να διαφέρει από δήμο σε δήμο.
- Εξαίρεση: αν ο ανώτατος συντελεστής αποφέρει έσοδα κάτω του 95% των εισπράξεων ΤΑΠ και ΦΗΧ του 2025, ο δήμος μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση, να ορίσει υψηλότερο συντελεστή. Το 0,70‰ δεν είναι, λοιπόν, απόλυτο ανώτατο όριο σε όλες τις περιπτώσεις.
- Η βάση επιβολής ορίζεται στο άρθρο 392 του νόμου. Ενδεικτικά, αν η βάση υπολογισμού ήταν 100.000 €, ο συντελεστής 0,50‰ θα έδινε 50 € τον χρόνο. Το ποσό αυτό είναι υποθετικό παράδειγμα και όχι πραγματικός υπολογισμός.
- Το ακριβές ποσό για το δικό σου ακίνητο θα το δεις όταν ο δήμος ανακοινώσει τον συντελεστή του.
Ποιος είναι υπόχρεος
Υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, με βάση την κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου του έτους.
Πώς πληρώνεται
- Για ακίνητα με παροχή ρεύματος, το τέλος προβλέπεται να εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των λογαριασμών του έτους.
- Ο δήμος θα καταχωρίσει τον συντελεστή στο σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ έως 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διάταξης όπως παρουσιάστηκε από δημοσιεύματα.
- Για ακίνητα χωρίς μετρητή, η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δήμο.
- Προβλέπεται ότι η μη πληρωμή τριών μηνιαίων λογαριασμών μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή ρεύματος.
Αν είσαι μισθωτής ή εκμισθωτής
- Αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του μισθωτή, εκείνος πληρώνει πρώτος το τέλος μέσω του λογαριασμού.
- Ο μισθωτής μπορεί να το παρακρατήσει από το μίσθωμα, εκτός αν το μισθωτήριο ορίζει διαφορετικά.
- Ο εκμισθωτής παραμένει ο υπόχρεος και καλό είναι να ελέγξει τι προβλέπει το μισθωτήριο.
Δηλώσεις προς τον δήμο
Προβλέπεται δήλωση στον δήμο:
- εντός 1 μήνα από την απόκτηση ακινήτου
- εντός 2 μηνών από κάθε μεταβολή (π.χ. αλλαγή στοιχείων ή χρήσης)
Η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή προβλέπεται να επιφέρει πρόστιμο (αναφέρεται διπλάσιο ποσό).
Ειδικές περιπτώσεις
- Ακίνητα υπό κατασκευή: προβλέπεται ότι επιβάλλεται μετά από 7 έτη από την έκδοση της άδειας, εκτός αν το ακίνητο μισθώνεται ή χρησιμοποιείται.
- Διατηρητέα κτίρια και μνημεία: προβλέπονται απαλλαγές με προϋποθέσεις. Δες το ακριβές κείμενο ή ρώτα τον δήμο σου.
Τι να κάνεις τώρα 1. Κράτα τα έγγραφά σου έτοιμα: Ε9, τίτλους, μισθωτήρια. 2. Αν εκμισθώνεις ακίνητο, ελέγξε το μισθωτήριο: ποιος πληρώνει τι και αν προβλέπεται παρακράτηση. Σε νέα μισθωτήρια, αξίζει να το γράψεις ρητά. 3. Αν μισθώνεις, δες σε ποιανού όνομα είναι ο λογαριασμός ρεύματος και ρώτα τον εκμισθωτή πώς θα γίνει ο συμψηφισμός. 4. Παρακολούθησε την ανακοίνωση του δήμου σου για τον συντελεστή του 2027. 5. Έλεγξε τα στοιχεία των ακινήτων σου (τετραγωνικά, χρήση) στο Ε9, γιατί λάθη μπορεί να επηρεάσουν και τις χρεώσεις. Συχνές ερωτήσεις
Είναι νέος φόρος; Είναι νέο τέλος που αντικαθιστά δύο υπάρχουσες χρεώσεις. Το αν θα βγει τελικά μεγαλύτερο ή μικρότερο θα εξαρτηθεί από τον συντελεστή του δήμου σου.
Θα το δω στον λογαριασμό ρεύματος; Ναι, για ακίνητα με παροχή ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των λογαριασμών.
Αν δεν έχω ρεύμα στο ακίνητο; Προβλέπεται απευθείας πληρωμή στον δήμο.
Ποιος πληρώνει όταν το σπίτι είναι νοικιασμένο; Ο υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης. Στην πράξη πληρώνει πρώτος όποιος έχει τον λογαριασμό στο όνομά του, ο οποίος μπορεί να το παρακρατήσει από το μίσθωμα, εκτός αν το μισθωτήριο ορίζει άλλως.
Σημαντική σημείωση
Το κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί νομική ή φορολογική συμβουλή. Αρκετές λεπτομέρειες (τρόπος είσπραξης, προθεσμίες, απαλλαγές) ενδέχεται να διευκρινιστούν με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους ή να διαφέρουν ανά δήμο. Για το δικό σου ακίνητο, απευθύνσου στον δήμο σου, στον λογιστή σου ή σε δικηγόρο.
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