Ισχυρή ανάπτυξη 2,3% (από άνοδο του ΑΕΠ κατά 2% το 2026) θα καταγραφεί στην ελληνική οικονομία το 2027, παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον. Έτσι, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έβδομο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,2% για το 2026 και το 2027. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ το 2026 σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Σε κατά κεφαλήν όρους, με βάση τις δημογραφικές παραδοχές του μακροοικονομικού σεναρίου, το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο προβλέπεται να αυξηθεί το 2027 κατά 2,5% έναντι 1,1% στην ευρωζώνη και 1,3% στην ΕΕ. Η διατήρηση υψηλότερου ρυθμού αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμό της απόκλισης του κατά κεφαλήν εισοδήματος της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της ΕΕ.

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Αυτό αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή και του οποίου τα υπόλοιπα βασικά μεγέθη έχουν ως εξής: Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,7% το 2026 και 7,9% το 2027, έναντι 1% και 1,4% στην ευρωζώνη αντίστοιχα, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να εκτιμάται σε 18,9% το 2026 και 19,8% το 2027. Το περίπου 68% περίπου της αύξησης προβλέπεται να προέλθει από τις επενδύσεις σε κατασκευές (12,2%), το 28% από τις επενδύσεις σε εξοπλισμό (5,4%) και το υπόλοιπο από τις επενδύσεις σε αγροτικά και λοιπά αγαθά (2,3%).

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω, από 8,4% το 2026 σε 7,9% το 2027, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, με αύξηση 3,9% το 2027 έναντι 3,7% το 2026. Η εν λόγω εξέλιξη αντανακλά τη συνεχιζόμενη άνοδο των μισθών, στην οποία περιλαμβάνονται η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού σε 960 ευρώ από τον Απρίλιο 2027, η συνακόλουθη αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η θέσπιση από το 2027 του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς. Σε ονομαστικούς όρους οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό προβλέπεται να είναι το 2027 υψηλότερες κατά 26,9% σε σύγκριση με το 2019. Ο πληθωρισμός παραμένει «αγκάθι», ωστόσο προβλέπεται αποκλιμάκωση το 2027 σε αύξηση 2,8% από 4% φέτος.

Σύμφωνα επίσης με τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό, η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί 1,5% το 2027 από 1,4% το 2026 και η δημόσια κατανάλωση 1,4% από 1,1% αντίστοιχα. Η εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης υποστηρίζεται από την αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών, από τις παρεμβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών καθώς και από την επιβράδυνση του ρυθμού του πληθωρισμού. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν 3,1% από 2,9% το 2026 και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4% από 4,4% φέτος. Το εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών προβλέπεται να έχει θετική επίδραση στον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ, της τάξης των 0,2 ποσοστιαίων μονάδων, δεδομένου ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξάνονται ταχύτερα από τις εισαγωγές υπηρεσιών. Οι τουριστικές εισπράξεις σε τρέχουσες τιμές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 5,9% το 2027, μετά από εκτιμώμενη αύξηση κατά 7,7% το 2026.

Η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ΕΕ

Το πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 3,2% του ΑΕΠ το 2027 από 3,6% του ΑΕΠ το 2026. Σε αυτό το πλαίσιο, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναμένεται να παρουσιάσει για έβδομο συναπτό έτος τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση στην ΕΕ και να διαμορφωθεί σε 128,5% το 2027 έναντι 135,8% το 2026. Το 2026 επιτυγχάνεται ένα ιστορικό ορόσημο: για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η χώρα μας αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόοδος αυτή στηρίζεται στη συνεπή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, στη δημοσιονομική υπευθυνότητα, στην πολιτική σταθερότητα και, πρωτίστως, στη συλλογική προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών.

Σύμφωνα παράλληλα με την εισηγητική έκθεση, σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και στην αύξηση των εισοδημάτων διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι επενδύσεις ενισχύονται επιπλέον μέσα από τη σημαντική ενίσχυση του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων καθώς και από ένα νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχεται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης του ΤΑΑ το 2026, η χρηματοδότηση των επενδύσεων βασίζεται στο ΕΠΑ 2026- 2030, στους πόρους της Πολιτικής Συνοχής και σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, του οποίου η Ελλάδα είναι ήδη δικαιούχος, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Το ελληνικό Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο, συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ περίπου για την περίοδο 2026- 2032, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Αύγουστο 2026, ενώ ενισχύονται και οι εθνικοί πόροι του ΑΠΔΕ, οι οποίοι αυξάνονται σε 4 δισ. ευρώ το 2027 σε σύγκριση με 3,6 δισ. ευρώ το 2026 και με 2,85 δισ. ευρώ το 2025.

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Σημαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2027 είναι η συνέχιση της υλοποίησης ήδη συμβασιοποιημένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 29,3 δισ. ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια του ΤΑΑ, από τραπεζικά κεφάλαια και από ίδια συμμετοχή των επιχειρήσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με το εθνικό σενάριο, οι εκταμιεύσεις των δανείων του ΤΑΑ προς τους τελικούς δικαιούχους προβλέπεται να ανέλθουν σε 3,3 δισ. ευρώ το 2027. Η συνέχιση της υλοποίησης των επενδύσεων αυτών, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων και με την ενίσχυση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2027, αναμένεται να συμβάλει στην αντιστάθμιση της μείωσης των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από επιχορηγήσεις του ΤΑΑ, στηρίζοντας τη διατήρηση υψηλού ρυθμού επενδυτικής μεγέθυνσης το 2027.

Οι επενδύσεις, οδηγός της εγχώριας ζήτησης

Οι επενδύσεις προβλέπεται να παραμείνουν η σημαντικότερη θετική συνιστώσα της εγχώριας ζήτησης το 2027, με συμβολή 1,6 ποσοστιαίων μονάδων περίπου στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. Η συνέχιση της επενδυτικής μεγέθυνσης συνεπάγεται την περαιτέρω μείωση το 2027 του επενδυτικού κενού της Ελλάδας έναντι της ευρωζώνης, το οποίο βαίνει μειούμενο από το 2020. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετήσιων εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ (Οκτώβριος 2026), ο όγκος των επενδύσεων διαμορφώθηκε το 2025 σε 19,3% του ΑΕΠ από 18,3% το 2024. Το ποσοστό προβλέπεται να αυξηθεί σε 20,4% το 2026 και σε 21,6% το 2027. Σε τρέχουσες τιμές το αντίστοιχο ποσοστό αυξάνεται από 18,0% του ΑΕΠ το 2025 σε 18,9% το 2026 και σε 19,8% το 2027, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2009 και απέχει πλέον μόνο κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ο οποίος εκτιμάται σε 21,4% για το 2027.

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Πάντως, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2027 υπόκειται κυρίως σε εξωτερικούς κινδύνους, οι οποίοι συνδέονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τις διεθνείς τιμές της ενέργειας και των βασικών εμπορευμάτων καθώς και με τις συνθήκες του διεθνούς εμπορίου. Σε εγχώριο επίπεδο, οι κίνδυνοι επικεντρώνονται κυρίως στον ρυθμό υλοποίησης των προγραμματισμένων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Στους κυριότερους καθοδικούς κινδύνους συγκαταλέγεται ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαταραχές στις αγορές ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων καθώς και στις διεθνείς μεταφορές. Η παρατεταμένη διατήρηση των ενεργειακών τιμών σε υψηλά επίπεδα θα ενίσχυε τις πληθωριστικές πιέσεις, επιβαρύνοντας την οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχες επιπτώσεις θα μπορούσαν να προκύψουν από νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των τροφίμων και των γεωργικών εισροών αλλά και από την αυξανόμενη συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, με δυνητικές επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή και στις υποδομές. Επιπλέον, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και η αυξημένη μεταβλητότητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές ομολόγων συνιστούν πρόσθετες πηγές αβεβαιότητας για τις μακροοικονομικές προοπτικές. Παράλληλα, σημαντική περαιτέρω ανατίμηση του ευρώ θα μπορούσε να περιορίσει την εξωτερική ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης και, κατ’ επέκταση, τη ζήτηση για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες.

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Πρόσθετο κίνδυνο αποτελεί ενδεχόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ως απόρροια δημοσιονομικών πιέσεων και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων, με αρνητικές συνέπειες για την εξωτερική ζήτηση και τις ξένες επενδύσεις.

Στον αντίποδα, θετικές αποκλίσεις από το μακροοικονομικό σενάριο θα μπορούσαν να προκύψουν από την ταχύτερη του αναμενομένου αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών της ενέργειας, η οποία θα άμβλυνε τις πληθωριστικές πιέσεις, ενισχύοντας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και την ιδιωτική κατανάλωση. Ευνοϊκότερη επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα θα μπορούσαν, επίσης, να ασκήσουν η ισχυρότερη εξωτερική ζήτηση για υπηρεσίες, ιδίως στους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, καθώς και η ταχύτερη υλοποίηση των προγραμματισμένων επενδύσεων.