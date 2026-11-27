Μήνυμα από το 112 εστάλη στην περιοχή του δήμου Μεσολογγίου λόγω έντονης βροχόπτωσης, το οποίο καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή του δήμου #Μεσολογγίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαρραίτητες ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2… @pyrosvestiki @hellenicpolice ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 27, 2026

Σοβαρά προβλήματα στο Αιτωλικό

Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει πολλά σημεία της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισέλθει μέσα σε σπίτια με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει, με κατοίκους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των νερών, όπως αναφέρει το aixmi-news.gr απ’ όπου και το φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοηθείας σε δύο ημεδαπούς άνδρες στην περιοχή Νεοχώρι Μεσολογγίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα στις 27 Νοεμβριου περίπου στις 14:15.

Οι δύο ημεδαποί εγκλωβίστηκαν εντός του οχήματος τους συνεπεία συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

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Κινητοποιήθηκαν 7 Πυροσβέστες με 2 οχηματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου.

Οι Πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο άνδρες και τους μεταφέραν σε ασφαλές σημείο.

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Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν λίγο στις 24 Νοεμβρίου 2026.

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Νωρίτερα, αναβαθμίστηκε το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εκδόθηκε την Πέμπτη (26/11) από την ΕΜΥ, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

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Συγκεκριμένα, έντονα θα είναι τα φαινόμενα, σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά Ελλάδα, όπου έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση τόσο για σήμερα, Παρασκευή, όσο και για αύριο, Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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1. Σήμερα Παρασκευή (27-11) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr