Με υπέρβαση των στόχων για τα πλεονάσματα και τις εισπράξεις φόρων και ΦΠΑ ξεκινά η σύγκριση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 με τις εκτιμήσεις τις οποίες το οικονομικό επιτελείο έχει ενσωματώσει στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027, την οποία κατέθεσε προ ημερών στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 10 εκατ. ευρώ τις εκτιμήσεις τις οποίες είχε περιλάβει το οικονομικό επιτελείο στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027, ενώ οι δαπάνες υπολείπονταν κατά 62 εκατ. ευρώ

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Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8,120 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 8,048 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο μέγεθος υπέρβασης, 72 εκατ. ευρώ, καταγράφεται και στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, που διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 461 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πλεόνασμα 389 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση συνολικά προκύπτει τόσο από τα υψηλότερα κατά 10 εκατ. ευρώ κρατικά έσοδα , όσο και από τις χαμηλότερες κατά 62 εκατ. ευρώ δαπάνες έναντι των εκτιμήσεων της εισηγητικής έκθεσης του νέου Προϋπολογισμού.

Η σύγκριση των εσόδων κάθε μήνα δεν γίνεται πλέον με βάση τις προβλέψεις που είχε συμπεριλάβει η κυβέρνηση στον Προϋπολογισμό του 2026, αλλά με τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της κατά την κατάρτιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Έσοδα και φόροι

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 64,384 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 62,756 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

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Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής:

– τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 26,292 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 44 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

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– τα έσοδα των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) ανήλθαν σε 5,946 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.

– τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,214 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

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– τα έσοδα από φόρο εισοδήματος ανήλθαν σε 22,447 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων διαμορφώθηκε στο ύψος του στόχου, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων είναι μειωμένος κατά 18 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 33 εκατ. ευρώ.

– τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

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– τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 4,960 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο. Από το ποσό αυτό, 3,358 δισ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο.

– τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 1,612 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

– τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 2,458 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο. Ποσό 321 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, σύμφωνα με τον επιμέρους στόχο.

– οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 7,448 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

– τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,679 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027.

Η εικόνα των εσόδων τον Οκτώβριο

Καθώς η στοχοθεσία επαναπροσδιορίστηκε τον Νοέμβριο του 2026, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Οκτώβριο εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές με εκείνες που παρουσιάζονται σε σωρευτική βάση στο δεκάμηνο και διαμορφώθηκαν ως εξής:

το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,574 δισ. ευρώ.

τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 6,790 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,230 δισ. ευρώ.

τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 619 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,276 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων διαμορφώθηκε στα 1,167 δισ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων στα 913 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος στα 196 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 196 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 157 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 147 εκατ. ευρώ.

τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 158 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 3 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 721 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.

Συγκράτηση δαπανών τον Οκτώβριο

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν στα 63,924 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (63,985 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 6,040 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Αξιοσημείωτες μεταβιβάσεις και πληρωμές αποτελούν η επιχορήγηση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ύψους 1,950 δισ. ευρώ, η επιχορήγηση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης ύψους 2,327 δισ. ευρώ και η επιχορήγηση ύψους 919 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας, για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.

Ακολουθούν οι μεταβιβάσεις προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ύψους 1,042 δισ. ευρώ, οι επιχορηγήσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ) ύψους 355 εκατ. ευρώ και η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ύψους 131 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του FUEL PASS.

Επίσης, καταγράφηκε πληρωμή 161 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και στην αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,133 δισ. ευρώ, σε συμφωνία με τα συνολικά μεγέθη που αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027. Επιπλέον, ήταν αυξημένες κατά 1,795 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους.

Επίσης σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ. Επιπλέον επισημαίνεται ότι 371 εκατ. ευρώ του επιχορηγούμενου σκέλους του ΤΑΑ έχουν καταχωρηθεί ως χρηματοοικονομική συναλλαγή.