Ακρίβεια: Πέφτει ο πληθωρισμός, αλλά όχι οι τιμές – «Φωτιά» σε μοσχάρι και αρνί

Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσιάζει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η ακρίβεια έχει εγκαταλείψει το καλάθι των νοικοκυριών, καθώς σε βασικά προϊόντα διατροφής εξακολουθούν να καταγράφονται μεγάλες ανατιμήσεις.

Τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο του 2026 δείχνουν ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,7% από 3,9% τον Ιούνιο, περνώντας μάλιστα κάτω από το 2,9% της Ευρωζώνης και το 3% της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η Ελλάδα κατέγραψε παράλληλα μηνιαία μείωση του εναρμονισμένου δείκτη κατά 1,4%, τη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Η εικόνα, ωστόσο, στο ράφι παραμένει περισσότερο σύνθετη.

Μοσχάρι +14,3%, αρνί και κατσίκι +12,4%

Οι μέσοι δείκτες δεν αποτυπώνουν με τον ίδιο τρόπο τις μεταβολές που αντιμετωπίζει καθημερινά ένας καταναλωτής στα προϊόντα που αγοράζει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο μοσχαρίσιο κρέας οι τιμές καταγράφουν αύξηση 14,3%, ενώ στο αρνί και το κατσίκι η ανατίμηση φτάνει το 12,4%.

Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται το ελαιόλαδο, με μείωση 21,7%, ενώ πτώση 9,4% καταγράφεται σε φρούτα και λαχανικά. Οι σημαντικές μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες είναι αυτές που συγκρατούν τον συνολικό δείκτη των τροφίμων.

Αυτή η μεγάλη απόκλιση μεταξύ διαφορετικών προϊόντων εξηγεί και γιατί ένας καταναλωτής μπορεί να εξακολουθεί να βλέπει σημαντικές αυξήσεις στο προσωπικό του καλάθι, παρότι ο επίσημος δείκτης εμφανίζει σαφώς καλύτερη εικόνα.

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Γιατί η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει πληθωρισμό 3,4% και η Eurostat 2,7%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η φαινομενική διαφορά μεταξύ των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat.

Για τον Ιούλιο, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει ετήσια αύξηση 3,4% στον εθνικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, την ώρα που η Eurostat εμφανίζει εναρμονισμένο πληθωρισμό 2,7% για την Ελλάδα.

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Δεν πρόκειται, ωστόσο, για αντικρουόμενα στοιχεία.

Ο εθνικός ΔΤΚ χρησιμοποιείται κυρίως για να αποτυπώνει τη μεταβολή του κόστους κατανάλωσης των ελληνικών νοικοκυριών, ενώ ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή υπολογίζεται με κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία, προκειμένου να επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

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Διαφορετικά προϊόντα και καταναλωτικές δαπάνες έχουν επομένως διαφορετική βαρύτητα στους δύο δείκτες.

Το «παράδοξο» με τις τιμές των τροφίμων

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των τροφίμων.

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Με βάση τον εθνικό ΔΤΚ της ΕΛΣΤΑΤ, η κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 0,4% σε ετήσια βάση.

Στον Εναρμονισμένο ΔΤΚ, όμως, η ίδια κατηγορία εμφανίζει μείωση 0,4% σε ετήσια βάση και 1,4% σε μηνιαία.

Και εδώ η εξήγηση βρίσκεται στις διαφορετικές μεθοδολογίες και σταθμίσεις των δύο δεικτών.

Οι αυξήσεις σε ψωμί, βόειο και χοιρινό κρέας, αρνί και κατσίκι, πουλερικά και γαλακτοκομικά αντισταθμίζονται σε σημαντικό βαθμό από μειώσεις σε ελαιόλαδο, φρούτα, λαχανικά, ψάρια και άλλες κατηγορίες.

ΕΒΕΠ: Η αποκλιμάκωση πρέπει να φτάσει στο καλάθι

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) επισημαίνει ότι η θετική εικόνα του Ιουλίου χρειάζεται να αποκτήσει συνέχεια, καθώς η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν ισοδυναμεί με επιστροφή των τιμών στα επίπεδα πριν από την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας.

Άλλωστε, η διατροφή αντιστοιχεί περίπου στο 21% της στάθμισης του εθνικού ΔΤΚ, με αποτέλεσμα οι μεταβολές στις τιμές των τροφίμων να επηρεάζουν έντονα την καθημερινή αντίληψη των καταναλωτών για την ακρίβεια.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με το ΕΒΕΠ, είναι η βελτίωση των δεικτών να μεταφερθεί σταδιακά στις τελικές τιμές και να μετατραπεί σε πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Κορκίδης: «Το καλάθι παραμένει συνολικά ακριβότερο»

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την υποχώρηση του εναρμονισμένου πληθωρισμού στο 2,7%, υπογραμμίζοντας όμως ότι άλλο πράγμα είναι η μείωση του ρυθμού αύξησης των τιμών και άλλο η επιστροφή των ίδιων των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα.

Όπως επισημαίνει, για τα νοικοκυριά «το καλάθι παραμένει συνολικά ακριβότερο», καθώς πίσω από τον μέσο δείκτη συνυπάρχουν μεγάλες μειώσεις σε ορισμένα προϊόντα αλλά και διψήφιες αυξήσεις σε βασικά αγαθά.

Κατά τον ίδιο, η μάχη απέναντι στην ακρίβεια απαιτεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό, χαμηλότερο ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος, ομαλή λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων και ενίσχυση του εισοδήματος.

Το βασικό μήνυμα του ΕΒΕΠ είναι πως η πραγματική βελτίωση δεν θα κριθεί μόνο στους στατιστικούς δείκτες, αλλά στο κατά πόσο αυτή θα γίνει αισθητή στο πορτοφόλι του καταναλωτή και στο ταμείο των επιχειρήσεων.