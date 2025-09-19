iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Moody’s: Διατήρησε το Baa3 με σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Οι ημερομηνίες για τις επόμενες αξιολογήσεις

DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:58

Αμετάβλητη σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές διατήρησε την βαθμολογία της Ελλάδας η Moody’s το βράδυ της Παρασκευής 19/9.

Ο οίκος Moody’s μεταξύ άλλων σταθμίζει την αποκλιμάκωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, την πολιτική σταθερότητα, αλλά και την πρόοδο του ελληνικού τραπεζικού τομέα και προχώρησε στην διατήρηση της βαθμολογίας της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερές προοπτικές.

Πλέον, στις 17 Οκτωβρίου αναμένεται η αξιολόγηση του οίκου Standard and Poor’s, ενώ ακολουθεί αυτές των Scope Ratings (7 Νοεμβρίου) και Fitch Ratings στις 14 Νοεμβρίου.

