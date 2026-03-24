Μέση Ανατολή: Γιατί το τέλος του πολέμου στο Ιράν δεν θα ρίξει άμεσα τις τιμές των καυσίμων

Μετά από μήνες μπορεί να ανακάμψουν οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεδομένου ότι θα έχει τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN, κομβικό παράγοντα αποτελεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσουν ότι η διέλευση είναι ασφαλής, πριν αποκατασταθεί πλήρως η ροή των φορτίων.

Παράλληλα, ακόμη και όταν επανεκκινήσουν οι μεταφορές πετρελαίου, θα χρειαστεί χρόνος για την αποσυμφόρηση της αγοράς, καθώς σχεδόν 2.000 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας πολλών εγκαταστάσεων παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η επαναφορά τους σε πλήρη λειτουργία εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς η διαδικασία αποκατάστασης είναι σύνθετη.

Επιπλέον, ζημιές σε ενεργειακές υποδομές ενδέχεται να επιβραδύνουν σημαντικά την επιστροφή της παραγωγής στα προηγούμενα επίπεδα. Η QatarEnergy, ο μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι επιθέσεις με πυραύλους από το Ιράν προκάλεσαν μείωση της εξαγωγικής της δυναμικότητας κατά 17%, με τον χρόνο αποκατάστασης των ζημιών να εκτιμάται έως και σε πέντε έτη.

Ο ιδρυτής του Dangote Group, Αλίκο Ντανγκότε, δήλωσε ότι η επιστροφή της προσφοράς πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα θα απαιτήσει τουλάχιστον έξι μήνες μετά το τέλος της σύγκρουσης. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να σταθεροποιηθούν, αλλά πιθανότατα θα παραμείνουν στα 75-80 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους.

Πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Brent διαπραγματευόταν περίπου στα 73 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI βρισκόταν κοντά στα 67 δολάρια. Οι τιμές είχαν ήδη ξεκινήσει ανοδική πορεία από τις αρχές του έτους, όταν κυμαίνονταν περίπου στα 60 και 57 δολάρια αντίστοιχα, καθώς εντείνονταν οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.