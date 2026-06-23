Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορούν οι ωφελούμενοι να χρησιμοποιήσουν το voucher για τα καύσιμα

Μέχρι τις 31 Ιουλίου έχουν περιθώριο οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν το Fuel Pass 2026 και να εξοικονομήσουν χρήματα κατά τις μετακινήσεις τους.

Συνολικά, το Fuel Pass 2026 δόθηκε σε 2.559.592 δικαιούχους, με το κονδύλι να διαμορφώνεται στα 113.085.905 ευρώ.

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Από αυτούς, 1.597.127 επέλεξαν την πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65.102.285 ευρώ, ενώ 962.465 δικαιούχοι προτίμησαν την ψηφιακή Κάρτα Καυσίμων, μέσω της οποίας διατέθηκαν 47.983.620 ευρώ.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το επίδομα βενζίνης στην ψηφιακή κάρτα αξιοποιήθηκε και για μετακινήσεις με ταξί ή ΜΜΜ (σ.σ. μηνιαία κάρτα).