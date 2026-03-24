Αδιάκοπες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ, τραυματίες και ζημιές – Η Τεχεράνη προειδοποιεί: “Έχουμε έτοιμους 1 εκατ. άνδρες”

Στην 25η ημέρα μπήκε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με αδιάκοπες εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν με πυραύλους και βόμβες διασποράς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώθηκαν πλήγματα και στις δύο χώρες και στον Λίβανο, αλλά και σε άλλες χώρες του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πως έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη τον κατηγορεί για fake news.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, έδωσε προθεσμία πέντε ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Ιράν συνεχίζει να υποστηρίζει πως τα Στενά είναι και θα παραμείνουν κλειστά για τους εχθρούς της χώρας.

Μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Τελ Αβίβ, έπειτα από νέα πυραυλική επίθεση του Ιράν λίγο μετά τις 7 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

Πληροφορίες κάνουν λόγο για πολλαπλά σημεία πρόσκρουσης στο κεντρικό Τελ Αβίβ μετά την τελευταία ομοβροντία πυραύλων που εξαπέλυσε η Τεχεράνη.

Η ισραηλινή υπηρεσία επειγόντων περιστατικών γνωστοποίησε ότι απέστειλε διασωστικά συνεργεία σε διάφορες τοποθεσίες στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου καταγράφηκαν επιπτώσεις από την επίθεση.

Καταστροφές στο νότιο Ισραήλ από ιρανικούς πυραύλους αναφέρει ο IDF

Καταστροφές σε περιοχές του νότιου Ισραήλ κατέγραψε ο ισραηλινός στρατός (IDF), έπειτα από νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, μονάδες κατευθύνονται σε «πολλές περιοχές» στο νότιο τμήμα της χώρας όπου υπάρχουν αναφορές για επιπτώσεις πυραύλων.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, με σειρήνες συναγερμού να ενεργοποιούνται σε διάφορες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι περισσότεροι πύραυλοι έχουν εκτοξευθεί από το Ιράν προς το έδαφος του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας λειτουργούν για την αναχαίτιση της επίθεσης.

Νωρίτερα, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Φρουροί της Επανάστασης: Έχουμε 1 εκατ. άνδρες έτοιμους

Ως «συνωμοσίες του εχθρού» που γίνονται «για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου» παρουσίασαν εκ νέου τις αναφορές του πρόεδρου Τραμπ και των ειδησεογραφικών πρακτορείων για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης ‘’διαπραγματεύεται’’ με τους άθλιους και παιδοκτόνους επιτιθέμενους με μια επιχείρηση προσανατολισμένη στον αντίκτυπο. Οι κύριες μονάδες μάχης των Φρουρών της Επανάστασης και των Μπάσιτζ ενός Εκατομμυρίου δεν έχουν ακόμη εισέλθει στο πεδίο της μάχης. Η είσοδός τους, εάν χρειαστεί, θα κάνει τη μάχη πιο έντονη και τον κίνδυνο αναπόφευκτο για τους εχθρούς» τονίζουν οι IRGC σε μήνυμά τους πριν από τα μεσάνυχτα.

«Οι συνωμοσίες του εχθρού για να αντισταθμίσουν τις ήττες και να αλλάξουν τις εξισώσεις του πολέμου τις επόμενες ώρες δεν κρύβονται από τα μάτια των Φρουρών της Επανάστασης». Το σοβαρό πλήγμα του Ιράν θα πέσει στους διοικητές, τους δράστες και τους υφισταμένους οποιουδήποτε επιπέδου επιθετικότητας και εγκλήματος σε λιγότερο από μια στιγμή» προσθέτουν χαρακτηριστικά.

Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Μπσαμούν του Λιβάνου

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή εναντίον του χωριού Μπσαμούν, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίσθηκαν στη διάρκεια της νύκτας εναντίον των νότιων προαστίων της πρωτεύουσας.



«Η επιδρομή που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό εχθρό εναντίον του χωριού Μπσαμούν, στην περιφέρεια του Άλεϊ, στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον άμαχο πληθυσμό ενώ πέντε τραυματίσθηκαν», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.



Το Μπσαμούν, το οποίο βρίσκεται στην ορεινή περιφέρεια του Άλεϊ, όπου ζουν κυρίως Δρούζοι, νοτιοανατολικά της Βηρυτού, απέχει από τα παραδοσιακά προπύργια του φιλοϊρανικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, την περασμένη νύκτα άλλες επτά επιδρομές πραγματοποιήθηκαν εναντίον ισάριθμων συνοικιών των νότιων προαστίων της Βηρυτού που θεωρούνται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί απολογισμός.

Ισραηλινή επιδρομή είχε στοχοθετήσει και χθες, Δευτέρα, το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού. Ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα ακούσθηκαν να υπερίπτανται της Βηρυτού και των περιχώρων της σε χαμηλό ύψος.



Νωρίς σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον πληθυσμό να εκκενώσει δύο παραλιακούς οικισμούς κοντά στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, λέγοντας ότι επιχειρεί εναντίον της Χεζμπολάχ.

Χτυπήθηκαν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μία δομή μείωσης πίεσης αερίου χτυπήθηκαν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, τα ξημερώματα της Τρίτης 24/3.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Fars, δεν ήταν γνωστό ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αν ήταν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ή κάποιος άλλος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το Fars, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από αυτό το πλήγμα.

Παράλληλα, με την επαρχία του Ισφαχάν, πυραυλικό βλήμα χτύπησε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη πόλη Xοραμσάρ του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:

«Η αμερικανο-ισραηλινή επιθετική ενέργεια είχε ως στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στον νότο, πλήττοντας τους αγωγούς παροχής φυσικού αερίου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.



Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία της Επαναστατικής Φρουράς αποφάσισε να προβεί σε αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Ιρανός ακαδημαϊκός και 2 παιδιά σκοτώθηκαν σε αμερικανο-ισραηλινή επιδρομή

Ένας κορυφαίος ακαδημαϊκός και καθηγητής σε πανεπιστήμιο επιστημών στην Τεχεράνη σκοτώθηκε μαζί με τα δύο παιδιά του, σε επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ που στόχευε την κατοικία του βόρεια της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι Press TV του Ιράν αναγνώρισε το θύμα ως τον Δρ. Σαΐντ Σαμγκαντάρι, ο οποίος διδάσκει στο τμήμα μηχανικής του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιράν.



Σύμφωνα με το Press TV, ο γιος του, Μοχάμεντ, και η κόρη του, Ρεϊχανέ, σκοτώθηκαν επίσης στην επίθεση.

Αναχαίτιση πυραύλων στο Κουβέιτ και σειρήνες στο Μπαχρέιν – Νέα πλήγματα στη Μέση Ανατολή τη νύχτα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά, ενώ η Τεχεράνη εξαπέλυσε επίσης πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.



Δείτε παρακάτω τις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία.



Κουβέιτ



Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν για δεύτερη φορά μετά τα μεσάνυχτα. Το υπουργείο Ηλεκτρισμού της χώρας γνωστοποίησε επίσης ότι επτά γραμμές ηλεκτροδότησης τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών.



Μπαχρέιν



Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν επανειλημμένα αργά το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».



Σαουδική Αραβία



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέρριψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Επτά πρώην παραστρατιωτικοί νεκροί σε αεροπορικό πλήγμα στο Ιράκ

Αεροπορικό πλήγμα στο δυτικό Ιράκ αποδιδόμενο στις ΗΠΑ σκότωσε επτά μαχητές των Χασντ ας Σάαμπι («μονάδων λαϊκής κινητοποίησης»), συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις τάξεις της.

Το πλήγμα στοχοποίησε βάση τους στην επαρχία Άνμπαρ και τραυμάτισε άλλα 13 μέλη της συμμαχίας, κατά την πηγή αυτή.

Η συμμαχία είναι πλέον τυπικά ενταγμένη στον ιρακινό τακτικό στρατό, ωστόσο ορισμένες παρατάξεις της προσκείμενες στην Τεχεράνη θεωρείται πως δρουν αυτόνομα.

Βάση του στρατού της Συρίας γίνεται στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ

Ο στρατός των συριακών de facto αρχών επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι βάση του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έγινε στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ· αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας πρόσαψε την ευθύνη για την ενέργεια σε ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν.

«Μια από τις στρατιωτικές βάσεις μας (…) στην επαρχία Χασάκα έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους», ανέφερε ανακοινωθέν του στρατού.

Στην παραμεθόρια περιοχή Ράμπια, στο βόρειο Ιράκ, «ιρακινή οργάνωση εκτόξευσε επτά ρουκέτες (…) προς την κατεύθυνση βάσης στην περιοχή Χασάκα», δήλωσε νωρίτερα ιρακινός αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράμπια, διευκρίνισε.

Η βάση που μπήκε στο στόχαστρο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα από αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.