Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Λίγες μέρες έμειναν για την επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων 2026, με χιλιάδες προϊόντα να διατίθενται σε χαμηλότερες τιμές και τους καταναλωτές να ψάχνουν τις πιο οικονομικές προσφορές.

Συγκεκριμένα, οι θερινές εκπτώσεις θα κάνουν πρεμιέρα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

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Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Έτσι, τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο στις τιμές όσο και στους όρους των αγορών τους.

Στα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προηγούμενης και της νέας μειωμένης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει το πραγματικό όφελος.

Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο όταν μία επιχείρηση επιλέγει να εμφανίσει ποσοστό, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ξεχωρίζουν τις εκπτώσεις από τις προσφορές. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές συνήθως εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα προϊόντα ή είδη προηγούμενων περιόδων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε καταστήματα που προβάλλουν πολύ μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι τιμές του καταστήματος είναι χαμηλότερες.

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Οι καταναλωτές καλούνται επίσης να ενημερώνονται για τους όρους πληρωμής όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις, αλλά και για την πολιτική αλλαγών κατά την περίοδο των εκπτώσεων.

Σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση αντικατάστασης, εκτός εάν ο καταναλωτής είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι το προϊόν διατίθεται σε χαμηλότερη τιμή λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος.

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Τέλος, οι καταναλωτές θα πρέπει πάντα να ζητούν και να κρατούν την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το απαραίτητο αποδεικτικό σε περίπτωση αλλαγής ή προβλήματος με το προϊόν, αλλά και να ενημερώνονται για τους όρους εγγύησης και τις οδηγίες χρήσης.