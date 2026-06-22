Eurostat: Η Ελλάδα πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση της τιμής πετρελαίου κίνησης στην Ευρώπη το τελευταίο δίμηνο

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε η τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Ελλάδα κατά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, φέρνοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση μεταξύ των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον ρυθμό μείωσης του συγκεκριμένου καυσίμου.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αποτελεσματικότητα των μέτρων ανάσχεσης των ανατιμήσεων σε ένα καύσιμο-κλειδί για την εφοδιαστική αλυσίδα, εν μέσω της διεθνούς ενεργειακής αναταραχής που πυροδότησε ο πόλεμος στον Κόλπο.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, η τιμή του ντίζελ στην ελληνική αντλία υποχώρησε κατά 8,5% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο.

Η μείωση αυτή σημειώθηκε σε ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές περιβάλλον, με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά, σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία αργού και έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη βιωσιμότητα της ανακωχής ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το αποτύπωμα των κρατικών παρεμβάσεων

Η τροχιά υποχώρησης των τιμών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη στοχευμένη στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία διαφοροποιήθηκε από την πεπατημένη άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Ενώ οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. επέλεξαν την προσωρινή μείωση του ΦΠΑ ή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), η ελληνική φόρμουλα της απευθείας επιδότησης ξεπεράστηκε σε αποτελεσματικότητα μόνο από εκείνη της Γερμανίας.

Η έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης κρίθηκε θεσμικά αναγκαία, καθώς το συγκεκριμένο καύσιμο επιβαρύνει άμεσα το μεταφορικό κόστος, απειλώντας να πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων και ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις σε ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεχίζεται η πτώση μετά τη συμφωνία για τα Στενά

Τα νεότερα δεδομένα από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση έχει και συνέχεια.

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Μετά την ανακοίνωση της 60ήμερης συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ την περασμένη Κυριακή, η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε επιπλέον κατά 8,5 λεπτά το λίτρο μέσα στην πρώτη εβδομάδα.

Η κρατική στήριξη στην αντλία παρατείνεται και για τον μήνα Ιούνιο, με το ύψος της επιδότησης ωστόσο να αναπροσαρμόζεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο.