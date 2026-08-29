Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών έως 30% σε 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα

Μειωμένες τιμές σε περίπου 1.660 κωδικούς προϊόντων αναμένεται να συναντήσουν από τη Δευτέρα οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της συμφωνίας του υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς.

Οι εκπτώσεις θα κυμαίνονται από 5% έως 30%, με στόχο τη συγκράτηση των ανατιμήσεων και την ελάφρυνση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος των καθημερινών αγορών.

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Η τελική λίστα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς οι αλυσίδες λιανεμπορίου συνεχίζουν να προσθέτουν προϊόντα και να καθορίζουν τα ποσοστά των μειώσεων που θα εφαρμόσουν.

Στους 1.660 οι κωδικοί προϊόντων

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μειώσεις σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η λίστα διευρύνθηκε και πλέον περιλαμβάνει περίπου 1.660 προϊόντα.

Οι χαμηλότερες τιμές θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια.

Παράλληλα, θα παρέχεται ηλεκτρονική ενημέρωση για:

Τα προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται η μείωση.

Την προηγούμενη και τη νέα τιμή.

Το ύψος της έκπτωσης ανά προϊόν.

Την αλυσίδα στην οποία διατίθεται η προσφορά.

Διαφορετικές εκπτώσεις ανά σούπερ μάρκετ

Τα ποσοστά των μειώσεων δεν θα είναι απαραίτητα ίδια σε όλες τις αλυσίδες.

Κάθε επιχείρηση καταρτίζει τη δική της λίστα και καθορίζει τις πρόσθετες εκπτώσεις που θα εφαρμόσει, ανάλογα με την εμπορική πολιτική και τον ανταγωνισμό στην αγορά.

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Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο ή ένα παρόμοιο προϊόν ενδέχεται να προσφέρεται με διαφορετική τιμή από κατάστημα σε κατάστημα. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να συνεχίσουν να συγκρίνουν τιμές και προσφορές πριν από τις αγορές τους.

Αναμένεται παράταση της επιδότησης στο ντίζελ

Εξελίξεις αναμένονται και σχετικά με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

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Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει το ζήτημα με τον πρωθυπουργό και αναμένει τη σχετική ανακοίνωση. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ωστόσο, η διάρκεια της παράτασης.

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Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις και την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Τι θα κάνουν τα διυλιστήρια

Το ενδιαφέρον πολιτών και επιχειρήσεων στρέφεται, παράλληλα, στη στάση που θα κρατήσουν τα διυλιστήρια.

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Τους τελευταίους δύο μήνες εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση:

10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη.

5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Παραμένει ανοιχτό εάν οι συγκεκριμένες μειώσεις θα συνεχιστούν και κατά το επόμενο διάστημα, επιπλέον της κυβερνητικής παρέμβασης που αναμένεται για το ντίζελ.

Οι τελικές αποφάσεις θεωρούνται κρίσιμες τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς το κόστος των καυσίμων επηρεάζει τις μετακινήσεις αλλά και τις τιμές μεταφοράς και διανομής των προϊόντων.