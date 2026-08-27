Θεοδωρικάκος: Μειώσεις τουλάχιστον 5% σε 1.500 προϊόντα από τη Δευτέρα

Περίπου 1.500 κωδικοί προϊόντων έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3 και τη Φένια Κλιάτση, ο υπουργός ανέφερε ότι οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5% και θα δοθεί έμφαση σε βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης.

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Για τέσσερις μήνες οι μειώσεις στα σούπερ μάρκετ

«Από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων, με στόχο να πρόκειται για βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, με τιμές μειωμένες τουλάχιστον 5%», δήλωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Όπως διευκρίνισε, η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια τεσσάρων μηνών και αποσκοπεί στην υποστήριξη των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες.

Αναφερόμενος συνολικά στο κόστος ζωής, ο υπουργός υποστήριξε ότι το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο μέσω της αύξησης των μισθών όσο και μέσω της αποκλιμάκωσης των τιμών.

«Μια πιο παραγωγική οικονομία μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς. Ταυτόχρονα, παρεμβαίνουμε στην αγορά για να δημιουργούνται συνθήκες για μια πιο δίκαιη αγορά, με χαμηλότερες τιμές όπου αυτό είναι εφικτό», σημείωσε.

Τα στοιχεία για τις τιμές των τροφίμων

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Ο υπουργός τόνισε, πάντως, ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως το πρόβλημα έχει λυθεί.

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«Δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναμένεται παράταση της στήριξης στο ντίζελ

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στη στήριξη της τιμής του πετρελαίου κίνησης στην αντλία, το ισχύον μέτρο της οποίας ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

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Όπως αποκάλυψε, έχει συζητήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ενδεχόμενο παράτασης και εκτίμησε ότι το μέτρο θα συνεχιστεί.

Η ακριβής διάρκεια της παράτασης αναμένεται να καθοριστεί με βάση τις διεθνείς εξελίξεις.

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Επενδύσεις ενός δισ. ευρώ στη Μακεδονία

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τον ρόλο τους στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδοτεί 282 επενδυτικά σχέδια στη Μακεδονία, συνολικού ύψους περίπου ενός δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν περισσότερες από 5.000 θέσεις εργασίας, κυρίως στον βιομηχανικό τομέα.

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Ο υπουργός υποστήριξε ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιομηχανίας και η οικοδόμηση μιας περισσότερο παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Τα έργα που αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη

Ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η Θεσσαλονίκη έχει εισέλθει σε μία νέα εποχή και αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε:

Στην περαιτέρω επέκταση του Μετρό

Στην ανάπλαση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου

Στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο

Στην κατασκευή του Flyover

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα συγκεκριμένα έργα μεταβάλλουν σημαντικά την εικόνα και τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης.

Ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ειδικό αναπτυξιακό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί για τις παραμεθόριες περιοχές.

Όπως τόνισε, βασικός στόχος είναι οι νέοι που γεννιούνται στους παραμεθόριους νομούς και την ελληνική περιφέρεια να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Χαρακτήρισε το δημογραφικό ως το σημαντικότερο ζήτημα για τη χώρα, συνδέοντάς το με την περιφερειακή ανάπτυξη, την εθνική ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής.

«Εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας»

Ερωτηθείς για τις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε απολύτως εφικτή την επίτευξη νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως είπε, το κυβερνών κόμμα θα προσέλθει στις κάλπες παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Αναφερόμενος, τέλος, στην τουρκική προκλητικότητα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να αμφισβητηθεί κανένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας.