Με ασθενή άνοδο άνοιξε το Χρηματιστήριο Αθηνών – Στις 2.095,41 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών
Στα 13,55 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών
Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή διορθωτική υποχώρηση, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.095,41 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,15%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,55 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,64%), της Τιτάν (+1,33%) και της Lamda Development (+1,20%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima (-1,21%), της ΔΕΗ (-0,41%) και της Jumbo (-0,38%).
Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 17 πτωτικά και 23 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κέκροψ (+11,93%) και Attica Bank (+5,55%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-3,11%) και Optima (-1,21%).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις