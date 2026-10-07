Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Η απάντηση όλο νόημα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» και δεν άφησε ασχολίαστη την αναφορά της Σταματίνας Τσιμτσιλή που έκανε λίγη ώρα πριν στον αέρα του “Happy Day”.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια είχε κάνει νωρίτερα μια αναφορά στην παλιά viral ατάκα του γνωστού ποινικολόγου, «Ζαμέ Κορωπί», με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

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Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος που εκπροσωπεί νομικά την Άννα Βίσση, εμφανίστηκε στη συνέχεια ζωντανά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και φρόντισε από την αρχή να στείλει το δικό του μήνυμα. “Καλή σεζόν. Να ξέρετε ότι και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας, παρότι πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί στεναχώριες από συναδέλφους σας που θα ήθελαν να είμαστε στην εκπομπή τους. Δυστυχώς δεν μπορώ να διχοτομηθώ”, ανέφερε χαρακτηριστικά.