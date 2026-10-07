Διπλασιάζεται η επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου – Στα 32 λεπτά ανά λίτρο για Απρίλιο και Μάιο

Στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026 αυξάνεται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου για τους επαγγελματίες αλιείς, με διπλασιασμό των ποσών που είχαν αρχικά προβλεφθεί, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παράλληλα, εξετάζεται η διάθεση πρόσθετων πόρων για τους επόμενους μήνες, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός Οκτωβρίου.

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Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω του καθεστώτος ήσσονος σημασίας (de minimis) για την αντιμετώπιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Τα αρχικά ποσά της επιδότησης ανέρχονταν σε 16 λεπτά ανά λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο και σε 12 λεπτά για το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής στην αλιεία.

Στο μεταξύ, στις 16 Οκτωβρίου 2026 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από επαγγελματίες αλιείς για τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους, στο πλαίσιο προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια ανακοίνωση το υπουργείο αναφέρεται επίσης στην καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της αλιείας την περίοδο 2028-2034. Το πλαίσιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια, τη δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου.

Ως προς τις προηγούμενες ενισχύσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, το 2024 και το 2025 καταβλήθηκαν συνολικά 41 εκατ. ευρώ σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη, όπως δελφίνια, φώκιες και θαλάσσιες χελώνες. Οι αποζημιώσεις αφορούσαν την τριετία 2022-2024.

Επίσης, το 2022 είχαν καταβληθεί 25 εκατ. ευρώ σε 9.391 επαγγελματίες αλιείς για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προκάλεσαν οι διαταραχές στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης.