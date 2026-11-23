Πιο απλές διαδικασίες ασφάλισης, λιγότερη γραφειοκρατία και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Αυτά είναι τα βασικά οφέλη που αναμένεται να προσφέρει η αναβάθμιση της ψηφιακής υπηρεσίας OpenCar του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και τέθηκε σε λειτουργία, παρέχοντας πρόσβαση σε περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία οχημάτων.

Η αναβαθμισμένη υπηρεσία επιτρέπει την αναζήτηση αξιόπιστων πληροφοριών για τα οχήματα μέσω του αριθμού κυκλοφορίας, χωρίς να εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα στοιχεία αυτά απευθείας στα πληροφοριακά τους συστήματα, διευκολύνοντας την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους.

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Η εξέλιξη αυτή ανταποκρίνεται σε πάγιο αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της πολύ καλής συνεργασίας της ΕΑΕΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η συμβολή της Ένωσης εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Η αναβάθμιση του OpenCar αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού, με πρακτικά οφέλη για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και, κυρίως, για τους πολίτες.