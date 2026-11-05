Πιερρακάκης: Κάτω από το 10% για πρώτη φορά το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα – «Κάθε ευρώ από τη φοροδιαφυγή επιστρέφει στους πολίτες»

Την εκτίμηση ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από το 10% το 2024 διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, Βόπκε Χούκστρα.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, επιτρέποντας την ενίσχυση των πολιτών χωρίς αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

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«Κάθε ευρώ που ανακτούμε από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ που μπορούμε να επιστρέφουμε στους πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του δημόσιου χρέους, την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Κάτω από το 10% το κενό ΦΠΑ – Τι σημαίνει για την οικονομία

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στα ευρήματα της έκθεσης «Mind the Gap» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξετάζει τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από ΦΠΑ που θα έπρεπε θεωρητικά να εισπράττονται και εκείνων που τελικά καταλήγουν στα δημόσια ταμεία.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη μείωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2019-2023.

Μάλιστα, όπως επισήμανε, οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2024 δείχνουν περαιτέρω βελτίωση, με το ποσοστό να υποχωρεί για πρώτη φορά κάτω από το 10%.

Το κενό ΦΠΑ δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τη φοροδιαφυγή, καθώς μπορεί να περιλαμβάνει και απώλειες εσόδων από άλλες αιτίες, όπως αφερεγγυότητα ή διοικητικές αστοχίες.

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Η μείωσή του, ωστόσο, αποτελεί σημαντικό δείκτη για την αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης και τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Ο υπουργός συνέδεσε τη βελτίωση με την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων και τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του φορολογικού συστήματος.

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myDATA, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, καθοριστικό ρόλο στη μείωση του φορολογικού κενού διαδραματίζουν οι παρεμβάσεις ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

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Η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA για την ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων.

για την ηλεκτρονική διαβίβαση φορολογικών δεδομένων. Η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS .

. Η επέκταση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης .

. Η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της φορολογικής διοίκησης.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, περιορίζουν τα περιθώρια απόκρυψης φορολογητέας ύλης και δημιουργούν συνθήκες δικαιότερου ανταγωνισμού.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω της καλύτερης φορολογικής συμμόρφωσης μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την επιβολή υψηλότερων φορολογικών συντελεστών.

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Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο 4,8 δισ. ευρώ για κατοικίες και μεταφορές

Σημαντικό μέρος της συνάντησης Πιερρακάκη – Χούκστρα αφιερώθηκε στην πράσινη μετάβαση και στις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο της Ελλάδας, ύψους σχεδόν 4,8 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την κοινωνική στέγαση και τις βιώσιμες μεταφορές.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως σημείωσε, θα δοθεί στη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε το κόστος της ενεργειακής μετάβασης να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τους οικονομικά ασθενέστερους.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή κλιματική πολιτική πρέπει να συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Χούκστρα: «Θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία»

Ιδιαίτερα θετική ήταν η τοποθέτηση του Ευρωπαίου επιτρόπου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο Βόπκε Χούκστρα εξήρε τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, την προώθηση της καινοτομίας και τη συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές οικονομικές πρωτοβουλίες.

«Θαυμάζουμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την οικονομία, προωθεί την καινοτομία και διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης του δημόσιου χρέους», δήλωσε.

Ο επίτροπος απέδωσε την πρόοδο που, κατά την εκτίμησή του, έχει σημειωθεί στον επαγγελματισμό και στη διορατικότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών και ενεργειακών πιέσεων.

«Εντυπωσιακή» η πρόοδος της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ο Βόπκε Χούκστρα στάθηκε ιδιαίτερα και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, θεωρεί εντυπωσιακή την πρόοδο που έχει καταγραφεί, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο, η κλιματική πολιτική πρέπει να συνδέεται στενότερα με την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποκομίζουν οικονομικά οφέλη από την πράσινη μετάβαση, ενώ οι σχετικές επενδύσεις οφείλουν να είναι βιώσιμες τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία.

Απλούστευση της φορολογίας και λιγότερη γραφειοκρατία

Ένα ακόμη βασικό ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η απλούστευση των φορολογικών και διοικητικών διαδικασιών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε τη στήριξη της Ελλάδας στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός απλούστερου φορολογικού περιβάλλοντος.

Όπως υποστήριξε, η μείωση των διοικητικών βαρών μπορεί να διευκολύνει τις επενδύσεις και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βόπκε Χούκστρα σημείωσε ότι η απλούστευση των διαδικασιών δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις αλλά το σύνολο της κοινωνίας.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες λόγω της πολυπλοκότητας των κανόνων και των διοικητικών απαιτήσεων.

Ο επίτροπος υπογράμμισε επίσης τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της φορολογικής πολιτικής ως εργαλείου ενίσχυσης της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ελληνική προεδρία της ΕΕ το 2027

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε, τέλος, στην ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Εξέφρασε την πρόθεσή του να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με τον Ευρωπαίο επίτροπο, με στόχο την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για τις επενδύσεις, τη φορολογική απλούστευση και την ανταγωνιστικότητα.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή αναφορά στην ανάγκη η ευρωπαϊκή οικονομική και κλιματική πολιτική να συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική προστασία.

Στο επίκεντρο της ελληνικής πλευράς παραμένει η αξιοποίηση των πρόσθετων δημοσίων εσόδων από τη φορολογική συμμόρφωση, καθώς και η εφαρμογή παρεμβάσεων που θα περιορίζουν το ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.