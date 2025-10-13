Ισχυρή ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά τη στροφή Τραμπ για την Κίνα

Οι αγορές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανέκαμψαν δυναμικά τη Δευτέρα, μετά την αποκλιμάκωση της ρητορικής Τραμπ κατά της Κίνας και τη νέα συμφωνία Broadcom–OpenAI, με τον Nasdaq να ενισχύεται πάνω από 2%. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 588 μονάδων (1,29%), ο S&P 500 ανέβηκε 1,56% και ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 2,21% φτάνοντας τις 22.694 μονάδες.

Η θετική αντίδραση ήρθε μετά από ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, που καθησύχασε τις αγορές έπειτα από προηγούμενες απειλές για δασμούς 100% στις κινεζικές εισαγωγές, οι οποίες είχαν προκαλέσει απώλειες άνω των 2 τρισ. δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση. Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι ο Τραμπ προγραμματίζει συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του στη Νότια Κορέα, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υποχώρηση έως και 11% των αμερικανικών δεικτών εάν δεν επιλυθούν πριν τη διορία του Νοεμβρίου.