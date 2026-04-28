Νέα Υόρκη: Οδός ονομάστηκε “Anastasios Tsakos” προς τιμήν του Έλληνα αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον

Ένας δρόμος της Νέας Υόρκης θα φέρει από εδώ και πέρα το όνομα Έλληνα ομογενή αστυνομικού που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Πρόκειται για τον δρόμο όπου μεγάλωσε ο Έλληνας ομογενής αστυνομικός Αναστάσιος Τσάκος.

Η γωνία της 42ης Οδού και της 23ης Λεωφόρου στην Αστόρια του Κουίνς, περιοχή γνωστή για την παρουσία πολλών ομογενών, θα ονομάζεται πλέον επίσημα «Οδός Ντετέκτιβ Αναστάσιου Τσάκου».

“Εδώ ζούσε ο Τάσος όταν ήταν έφηβος. Εδώ ζούσε όταν γνωριστήκαμε για πρώτη φορά και εκεί περάσαμε τον πρώτο χρόνο του γάμου μας”, δήλωσε η Ειρήνη Τσάκου, σύζυγος του επί 14 χρόνια αστυνομικού κατά τη διάρκεια της συγκινητικής τελετής προς τιμή του στην Νέα Υόρκη.

“Κάθε άτομο που οδηγεί ή περπατά σε αυτά τα πεζοδρόμια θα δει το όνομά του και θα ξέρει ότι ένας αφοσιωμένος αξιωματικός, ένας αφοσιωμένος σύζυγος και ένας στοργικός πατέρας κάποτε αποκαλούσε αυτό το μέρος σπίτι του”, είπε. “Αποτελεί απόδειξη ότι ένας καλός άνθρωπος άφησε αυτόν τον κόσμο καλύτερο από ό,τι τον βρήκε“.

“Η θλίψη δεν θα γιατρευτεί ποτέ, ανεξάρτητα από το πόσους δρόμους ονομάζουμε ή πόσες πλάκες κρεμάμε ή ελικόπτερα αφιερώνουμε”, δήλωσε η Αστυνομική Επίτροπος Τζέσικα Τις στην τελετή ονοματοδοσίας.

Ο πατέρας δύο παιδιών, με 14 χρόνια υπηρεσίας στην Αστυνομία της Νέας Υόρκης και μέλος της επίλεκτης Μονάδας Περιπολίας της Εθνικής Οδού 3 της αστυνομίας, κλήθηκε στον τόπο ενός τροχαίου ατυχήματος στις 27 Απριλίου 2021, περίπου στις 2 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο στο Fresh Meadows, όταν χτυπήθηκε μετωπικά από ένα όχημα που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.