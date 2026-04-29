Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Έκαναν το 1-0 οι Ισπανοί αλλά αγωνιούν για Ταβάρες

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 86-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα playoffs της Euroleague το βράδυ της Τετάρτης 29/4.

Η ισπανική ομάδα είδε τον Ταβάρες μόλις στο 3ο λεπτό να χτυπάει στο αριστερό γόνατο και να πηγαίνει στα αποδυτήρια, με άπαντες να περιμένουν το μέγεθος του τραυματισμού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-18, 48-33, 70-55, 86-82.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ(Σκαριόλο): Λάιλς 13 (2/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/4 βολές), Αμπάλντε 2 (1/1 δίποντα), Καμπάσο 21 (6/9 τρίποντα, 3/3 βολές), Οκέκε 6 (3/4 δίποντα), Χεζόνια 11 (3/6 δίποντα, 5/5 βολές), Μαλεντόν 5 (1/2 δίποντα, 3/3 βολές), Ντεκ 10 (5/7 δίποντα), Γκαρούμπα 6 (3/5 δίποντα), Ταβάρες 2 (1/1 δίποντα), Γιούλ, Φελίθ 6 (3/6 δίποντα), Λεν 4 (4/4 βολές).

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ(Ιτούδης): Μότλεϊ, Τζόουνς 14 (4/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Μπλέικνι 25 (2/5 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 3/4 βολές), Μπράιαντ, Έντουαρντς, Μάλκομ, Ράντολφ, Οντιάσε 2 (1/2 δίποντα), Μίτσιτς 15 (4/8 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολές), Γουέινραϊτ 6 (2/4 τρίποντα), Οτούρου 20 (8/9 δίποντα, 4/6 βολές, 17 ριμπάουντ), Μαντάρ.