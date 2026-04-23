Σοκαριστικό επεισόδιο στη Νέα Υόρκη: 14χρονος ξυλοκόπησε 15χρονη επειδή δεν του έδωσε το κινητό της (Βίντεο)

Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ένας 14χρονος έριξε στον δρόμο μία κοπέλα και την κοπάνησε στο κεφάλι, επειδή δεν του έδωσε τον αριθμό του κινητού της τηλέφωνου.

Σύμφωνα με το New York Post, το επεισόδιο έγινε στο ανατολικό Χάρλεμ στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη συμβολή της οδού 107 με την 3η λεωφόρο, όπου στο βίντεο φαίνεται ο 14χρονος να πιάνει κουβέντα στην 15χρονη, αφότου έφυγαν από το σχολείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανήλικος λέει στην 15χρονη «θα σε σπάσω στο ξύλο αυτή τη στιγμή», ενώ την εμποδίζει να περάσει την διάβαση πεζών, ενώ ένας φίλος του του λέει να «το κάνει».

Έπειτα της φωνάζει «στάσου ακριβώς εδώ», δείχνοντας τον δρόμο, ενώ εκείνη προσπαθεί να τον αποφύγει. Ωστόσο ο 14χρονος την έσπρωξε πάλι πίσω, με την 15χρονη να του λέει «φύγε από μπροστά μου, μ….».

Ο 14χρονος άρπαξε την 15χρονη, την σήκωσε και την πέταξε στο πεζοδρόμιο με δύναμη, ενώ δεν σταμάτησε εκεί αλλά της πάτησε το κεφάλι και έφυγε.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 15χρονη υπέστη διάσειση και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Χάρλεμ, με την κατάστασή της να κρίνεται σταθερή.

Ο 15χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της βιαιοπραγίας.