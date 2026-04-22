Πόσο σας έχει στρέψει η ακρίβεια στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας;
Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο η Wall Street

EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αισιοδοξίας για την προοπτική ειρηνικής διευθέτησης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 340,65 μονάδων (+0,69%), στις 49.490,03 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 397,60 μονάδων (+1,64%), στις 24.657,56 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 73,89 μονάδων (+1,05%), στις 7.137,90 μονάδες.

