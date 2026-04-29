ΟΔΔΗΧ 2025: Η Ελλάδα μειώνει το χρέος της και το καθιστά βιώσιμο

Τον απολογισμό του ΟΔΔΗΧ για το 2025 παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Για την περσινή χρονιά η διαχείριση του δημόσιου χρέους αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ανάμεσά τους, η πλήρης κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, η άντληση 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές με ευνοϊκούς όρους και η ταυτόχρονη μείωση του συνολικού και του καθαρού χρέους. Με πρόωρες αποπληρωμές 5,3 δισ. ευρώ, ουσιαστικό περιορισμό των κινδύνων και εξοικονόμηση πόρων που φτάνει τα 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου, η χώρα ενίσχυσε τη δημοσιονομική της θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, το κόστος εξυπηρέτησης παρέμεινε χαμηλό, κάτω από 1,8%, η μέση διάρκεια του χρέους ξεπερνά τα 18 έτη και οι χρηματοδοτικές ανάγκες διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της και το καθιστά ολοένα βιώσιμο, απαλλάσσοντας τις επόμενες γενιές από βάρη που δεν τους αναλογούν.

Τα κυριότερα σημεία της απολογιστικής έκθεσης του ΟΔΔΗΧ για το 2025 είναι τα εξής:

Τι πέτυχε η διαχείριση του δημόσιου χρέους το 2025

Το 2025, η Ελλάδα διαχειρίστηκε με επιτυχία το δημόσιο χρέος και τα ταμειακά της διαθέσιμα, πετυχαίνοντας βασικούς στόχους χρηματοδότησης και σταθερότητας.

Κάλυψη αναγκών και δανεισμός

Το Ελληνικό Δημόσιο κάλυψε πλήρως τις χρηματοδοτικές του ανάγκες.

Αντλήθηκαν περίπου 7,7 δισ. ευρώ από τις αγορές, με ευνοϊκούς όρους.

Μείωση κινδύνων και εξοικονόμηση πόρων

Περιορίστηκαν ουσιαστικά οι κίνδυνοι από επιτόκια και συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Διασφαλίστηκαν κέρδη περίπου 2,6 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου (έως το 2070).

Αποφεύχθηκε πιθανή επιβάρυνση άνω των 3 δισ. ευρώ μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων (τίτλοι ρήτρας ΑΕΠ).

Μείωση χρέους

Το συνολικό χρέος μειώθηκε κατά περίπου 2,2 δισ. ευρώ.

Το «καθαρό χρέος» (μετά την αφαίρεση διαθεσίμων) μειώθηκε ακόμη περισσότερο, κατά 5,5 δισ. ευρώ.

Έγινε πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ από παλαιά δάνεια του 2010.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη αξιοποίηση διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα αξιοποιήθηκαν πιο αποδοτικά, με υψηλότερες αποδόσεις.

Βελτιώθηκε η διαχείριση της καθημερινής ρευστότητας του κράτους.

Σταθερό και χαμηλό κόστος δανεισμού

Το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει χαμηλό, λιγότερο από 1,8% σε ετήσια βάση , περιλαμβανομένων και των αναβαλλόμενων τόκων.

Η διάρκεια του χρέους παραμένει μεγάλη (πάνω από 18 έτη), κάτι που ενισχύει τη σταθερότητα.

Το κόστος νέου δανεισμού διατηρήθηκε χαμηλότερο από τα τρέχοντα διεθνή επίπεδα.

Βελτίωση βιωσιμότητας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (κατά περίπου 63 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020).

Οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας παραμένουν χαμηλές (περίπου 5,4% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα).

Ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών

Η ζήτηση για ελληνικά ομόλογα παραμένει υψηλή.

Τα επιτόκια δανεισμού έχουν μειωθεί και είναι πλέον χαμηλότερα από χώρες όπως η Ιταλία.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά σε χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όφελος για τη χώρα

Η Ελλάδα θεωρείται πλέον αξιόπιστος εκδότης χρέους με επενδυτική βαθμίδα.

Δημιουργούνται προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερους όρους δανεισμού στο μέλλον.

Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους παραμένει σταθερό και ελεγχόμενο (περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως σε ταμειακή βάση).

Ενισχύεται η συνολική οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Η χώρα δεν μετακυλίει το βάρος του χρέους στις επόμενες γενιές.