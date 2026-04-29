FED: Διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50%-3,75%

Στην απόφαση να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 3,50%-3,75% προχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 29/4 η FED (Federal Reserve).

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης σε εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%.

«Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας παρέμεινε χαμηλή, κατά μέσο όρο, και το ποσοστό ανεργίας δεν έχει αλλάξει πολύ τους τελευταίους μήνες. Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος, αντανακλώντας εν μέρει την πρόσφατη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή είναι προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της.

Προς υποστήριξη των στόχων της, η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3‑1/2 έως 3‑3/4 τοις εκατό. Κατά την εξέταση της έκτασης και του χρονοδιαγράμματος των πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί έντονα να υποστηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης νομισματικής πολιτικής ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Anna Paulson και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισαν οι Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε αυτή τη συνεδρίαση, και οι Beth M. Hammack, Neel Kashkari και Lorie K. Logan, οι οποίες υποστήριξαν τη διατήρηση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, αλλά δεν υποστήριξαν την συμπερίληψη μιας μεροληψίας χαλάρωσης στη δήλωση εκείνη τη στιγμή» αναφέρει η ανακοίνωση.