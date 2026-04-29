ΓΑΔΑ: «Είχε παρουσιάσει σπασμωδικό επεισόδιο» – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον θάνατο κρατούμενου

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της αναφέρθηκε στον θάνατο κρατούμενου στη ΓΑΔΑ που σας είχε αναφέρει νωρίτερα την Τετάρτη 29/4 το DEBATER.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η ανακοίνωση ο κρατούμενος παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς πριν τον θάνατό του.

Αναλυτικά:

Σήμερα, περί ώρα 11:50, αλλοδαπός κρατούμενος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών παρουσίασε σπασμωδικό επεισόδιο, το οποίο έγινε άμεσα αντιληπτό από αστυνομικούς.

Κλήθηκε σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., ο οποίος προσήλθε περί ώρα 12:20 και εξέτασε τον κρατούμενο. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού προσωπικού, δεν κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο, καθώς τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε στερητικό σύνδρομο. Παράλληλα, ενημερώθηκε ψυχίατρος υπηρεσίας για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Αργότερα, ο κρατούμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Κλήθηκε εκ νέου σταθμός του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου περί ώρα 17:00 διαπίστωσε τον θάνατό του, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου θα προσδιοριστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ανωτέρω είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών και κρατούνταν από την 25η Απριλίου 2026.