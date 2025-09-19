Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι έως τις 30 Σεπτεμβρίου

Επιστροφή ενοικίου αναμένεται να λάβουν πάνω από 900.000 δικαιούχοι ενοικιαστές, με την καταβολή να γίνεται κάθε Νοέμβριο.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση και να συμπληρώσουν τον κωδικό 081, που αφορά τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Για κύρια κατοικία: έως 800€ κατ’ έτος (+50€ για κάθε εξαρτώμενο παιδί).

-Για φοιτητική κατοικία: έως 800€, χωρίς περιουσιακό όριο.

Τα κριτήρια

-Έως 20.000€ για άγαμους.

-Έως 28.000€ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000€ για κάθε παιδί).

-Έως 31.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

-Έως 120.000€ (+20.000€ για κάθε παιδί).

-Για φοιτητική κατοικία δεν υπάρχει περιουσιακός περιορισμός.

Αν ο κωδικός δεν συμπληρωθεί, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει το ηλεκτρονικό μισθωτήριο.

Ο αριθμός μισθωτηρίου σε περίπτωση ανανέωσης αφορά μόνο το 2024, όχι το 2025.

Όσοι έχουν αυτόματα υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις πρέπει να ελέγξουν αν τα ενοίκια έχουν καταγραφεί σωστά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν δεν εμφανίζεται ο κωδ. 081 στην προσυμπληρωμένη δήλωση, απαιτείται τροποποιητική, ενώ εάν δεν γίνει τροποποιητική, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό μισθωτήριο είναι σωστό.

Σε πολύπλοκες περιπτώσεις μισθωτηρίων με αλλαγές ποσών, συνιστάται τροποποιητική δήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από 1/1/2026, οι πληρωμές πρέπει να γίνονται μόνο μέσω τραπέζης. Διαφορετικά, χάνεται η επιστροφή.

Αν τα ενοίκια δεν πληρώνονται μέσω τραπέζης, ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση 5%.