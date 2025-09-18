Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για 1,2 εκατ. φορολογούμενους – Ποια είναι τα κριτήρια

Προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα (30 Σεπτεμβρίου) έχουν οι ενοικιαστές οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου έως και 800 ευρώ ή ακόμη περισσότερα για όσους έχουν παιδιά ή φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από την κύρια κατοικία.

Όσοι δεν έχουν δηλώσει σωστά το μισθωτήριο συμβόλαιο τους στην Εφορία, μέσω τροποποιητικής δήλωσης, κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή που αναμένεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο.

Οι δικαιούχοι

Η επιστροφή αφορά περίπου 1,2 εκατ. φορολογούμενους που νοικιάζουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Το ποσό για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως, με επιπλέον 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Αν υπάρχει και φοιτητική κατοικία, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει έως και 1.700 ευρώ.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος:

Ο άγαμος πρέπει να έχει εισόδημα έως 20.000 ευρώ

Ο έγγαμος έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση +4.000 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος και +5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, με προσαύξηση +20.000 ευρώ για σύζυγο και τέκνα

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη, ανεκχώρητη και δεν συμψηφίζεται με χρέη στο Δημόσιο ή σε ταμεία.

Από το 2026, τα ενοίκια πρέπει να πληρώνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Αν δεν τηρείται αυτή η προϋπόθεση:

Οι ενοικιαστές δεν θα δικαιούνται επιστροφή ενοικίου

Οι ιδιοκτήτες δεν θα έχουν έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από ενοίκια

Για φέτος μόνο, η επιστροφή ενοικίου θα δοθεί ακόμη και σε όσους πλήρωσαν με μετρητά ή εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η πληρωμή μισθώματος επαγγελματικής στέγης πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά, αλλιώς δεν θα αναγνωρίζεται ως έξοδο και δεν θα εκπίπτει από τα τιμολόγια.

ΠΟΜΙΔΑ: «Όχι όλοι στο ίδιο καλάθι»

Με επιστολή της προς την ΑΑΔΕ, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά εξαιρέσεις από το νέο καθεστώς για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών και περιπτώσεις όπως:

Ενοίκια έως 500 ευρώ

Συμβάσεις μεταξύ ηλικιωμένων άνω των 70 ετών

Προκαταβληθέντα, κατασχεμένα ή εκχωρημένα ενοίκια

Ενοίκια κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Επιπλέον, η Ομοσπονδία ζητά:

Να επιτρέπεται η πληρωμή σε κοινό λογαριασμό μεταξύ συνιδιοκτητών

Να θεωρούνται νόμιμες οι πληρωμές σε πληρεξούσιους ή εταιρείες διαχείρισης

Να ισχύει ακατάσχετο έως 1.250 ευρώ για όσους ζουν αποκλειστικά από ενοίκια

Να υπάρχει ηλεκτρονική ένσταση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ